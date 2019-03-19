莫國基礎建設差 氣旋伊代估釀千死

2019-03-19 17:35 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



熱帶氣旋伊代肆虐東非，最新消息指出，莫三比克總統憂罹難人數破千！伊代自14日達到強度巔峰後，15日凌晨登陸東非，重創莫國港口城市貝拉，其引發的洪水也波及鄰近國家如馬拉威及辛巴威等鄰近國家。莫三比克總統紐西19日搭機巡視重災區並指出，由於交通受洪水影響而癱瘓，難以統計人數，官方數據僅寫84死，但實際死亡人數恐破千。

根據《英國廣播公司》報導，強烈熱帶氣旋伊代生成於西南印度洋，在14日達到強度巔峰後，受聯合颱風警報中心升級為三級熱帶氣旋。伊代15日以高達每小時177公里的風速登陸莫三比克的貝拉市，在狂風與洪水後，貝拉市交通癱瘓、醫療設施停擺，損失更難以統計。

莫三比克總統紐西19日前往貝拉市巡查後表示，由於難以通訊聯絡，主要聯外道路被斷，無法派遣人力前往救災，更遑論要精確統計死亡人數。紐西估計說，即便官方統計是84死，實際罹難恐逾千。若紐西的估計是正確的，將創下非洲南部受氣旋損失最重的紀錄。

據《CNN》報導，跨國NGO紅十字會指出，貝拉市超過9成的地區都滿目瘡痍，無國界醫生組織則說，貝拉市及週邊城市都沒有電力供應，根本無法進行援助。雖然氣旋是在上週來襲，但因基礎建設差，時至今日，救援行動仍寸步難行。

此外，鄰近地區也受到波及，馬拉威約有56死、近600人受傷，而辛巴威至少有98人被證實死亡，數百人失蹤。馬拉威政府很快撥款1640萬美元用於救災與減輕損失，但經濟狀況較糟的辛巴威相較下就更需要跨國援助。

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