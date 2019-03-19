荷槍擊案嫌犯遭逮 犯罪動機尚不明

2019-03-19 16:41 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



荷蘭烏特勒支槍擊案造成3死5傷，嫌犯19日遭荷蘭警方逮捕到案，目擊者表示，嫌犯為37歲土耳其籍的塔尼斯，當地時間週一早上10時半，從一處大樓朝路面電車掃射，造成車上乘客死傷，而他於數小時後在離案發現場約3公里處被警方尋獲，目前犯罪動機尚未釐清。

目擊者拔腿逃離

英國《BBC》報導，槍擊案目擊者向荷蘭當地媒體表示，他們看到有人在電車後方倒下，車內的乘客則向發瘋一樣的往車外逃竄。其中一人說，當他看到眾人拋棄倒在血泊中的女子時，他便前去想攙扶她，直到他看見塔尼斯朝他們走來，並聽見有人高喊「槍手！槍手！」他才開始拔腿狂奔。

當地一名上班族對媒體說，塔尼斯曾經參與車臣的聖戰組織，而他也因為和伊斯蘭國（IS）有密切聯絡曾被警方逮捕，但不久後即被釋放。

荷蘭總理路特則說，本次槍擊案有太多疑點和謠言，故目前不知道真正的起因。儘管當地即將於週三開始進行選舉規劃，但政府仍會「降半旗」對罹難者表示哀悼。

動機尚未釐清

《紐約時報》則指出，當地有認識塔尼斯的民眾表示，塔尼斯先前曾經因為坦承強姦而遭逮捕。而警方則在週一槍擊案挨家挨戶地尋找兇手，直到事發的8小時後才找到塔尼斯。

美國《CNN》報導指出，烏特勒支市長范札能受訪時表示，荷蘭當局認為塔尼斯的犯行可能是「恐怖攻擊」，而槍擊案的犯罪動機現階段尚未釐清。然而，據警方於當地時間週一晚間訊問後，檢察官說犯案背景是出於「家庭因素」。

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