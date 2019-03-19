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俄國新法打假新聞 被疑言論審查

2019-03-19 16:42台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

俄羅斯通過立法要打假新聞，卻引西方媒體質疑是「另類的言論審查制度」！普丁19日簽署立法機構的提案，未來將對散佈不利於國家、或不尊重國家的假消息大舉開罰。俄國官方媒體指出，審查假新聞早非新聞，歐洲等國家都在做，俄國只是跟上趨勢而已，但西方多數媒體都引用學者的批評，質疑俄國此法是言論審查制度、明目張膽地擴大鎮壓力量。

俄國跟上歐洲腳步

根據《國家公共廣播公司》報導，俄國的反假新聞法案在13日提交至聯邦委員會審議，終在19日藉由普丁簽字後正式生效。此法案禁止個人與法人在互聯網上發佈可能造成嚴重後果的訊息，法案寫著，若相關信息導致人員死亡、社會基礎設施癱瘓等後果，最高約可開罰2萬3千美元，若涉及污辱國家，更可能被判入監。

據俄國官方媒體報導，當局發言人佩斯科夫義正嚴詞得指出，這項法案並非俄國意圖插手審查制度，歐洲國家早就對假新聞有一套審查程序與懲罰規定，只是為了配合互聯網的無遠弗屆，俄國得跟上這腳步才行。

新法成更強鎮壓工具？

雖然官媒講的冠冕堂皇，但不免引來民意的擔憂。據《HuffPost網》報導，在法案迅速通過的過程中，成千上萬的示威人士走上街頭抗議，他們指出，過往已有很多反普丁人士神秘死亡，一旦此法通過，俄國當局對互聯網的言論審查又「更為有憑有據」，讓反對聲音漸漸消失。

不僅俄國人民擔憂，西方媒體也都傳出質疑聲浪，美國《Ars Technica網》將此法案引申為「網路正當審查法案」，《華郵》更引述學者聳動的發言：「俄國新法光明正大增加鎮壓力量。」

然而，也有部分民意認為，至少目前俄國立法動機算是合理，新法成效如何應該事後再論，現在就蓋棺論定恐怕流於雙重標準，若是美國通過這類的法案，豈不就被稱為「愛國者網路自由法案」？

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