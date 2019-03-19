談氣候危機引諾曼第登陸 歐洛克說法專家狂讚

2019-03-19 15:02 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合18日電



歐洛克說：「每當想起領袖，就是那些在諾曼第海灘登陸的人，以及那些意識到西方民主和我們的生活方式面臨生存危機的人，為我們指明了方向，使我們團結起來。我們能夠團結，我們可調動資源，我們可號召世界上的其他國家解決難題。」美聯社 分享 facebook

民主黨總統參選人的隊伍仍在繼續壯大，其中桑德斯和歐洛克等參選人與民主黨選民產生了共鳴，但選民對另一參選人伊麗莎白．華倫的反應冷淡。

福斯新聞的「福斯之友」分析，獨立派國會參議員桑德斯在民主黨選民中引起的共鳴最強烈，他與民主黨人互動的評分是A+，但他與共和黨和獨立派選民的互動則為不及格的F，因為他主張健保是每個人的權利。

媒體研究人員、馬斯蘭斯基合夥公司總裁卡特表示，桑德斯與民主黨人之所以產生了共鳴，是因為他提出的問題在選民中引起迴響。

卡特指出，最近宣布參選的前國會眾議員歐洛克的表現令人驚訝，他把氣候變遷與諾曼第登陸相提並論的說法很得當。

歐洛克上周說，「每當想起領袖，就是那些在諾曼第海灘登陸的人，以及那些意識到西方民主和我們的生活方式面臨生存危機的人，為我們指明了方向，使我們團結起來。我們能夠團結，我們可調動資源，我們可號召世界上的其他國家解決難題。」

對歐洛克的言論，民主黨人認為可評為A，而共和黨人和獨立派給的是C-。卡特認為，共和黨給歐洛克打的分高於不同黨派給另一黨派參選人的評分，表明歐洛克是民眾喜歡的參選人。

卡特表示，從共和黨和獨立派選民的回應中，可看出他們對歐洛克的看法要比對部分民主黨參選人更好。

但在任何黨派和獨立選民中，國會參議員華倫都沒有引起選民的共鳴，民主黨人給她的評分是C+，共和黨人為C-，獨立派是C。

華倫曾表示她不是個民主社會主義者，「我要說出我的信仰，就是市場的力量巨大，市場可以創造機會，可給我們帶來成就感。」

但卡特認為，華倫的表白對任何人都沒有用，關注她的人會感到她在胡說。