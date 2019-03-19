救民調？文在寅下令徹查自殺女星陪睡案

2019-03-19 15:05 世界日報 編譯中心╱綜合19日電



文在寅下令徹查勝利等案件。圖/摘自news1 分享 facebook 張紫妍10年前自殺身亡。圖／摘自startoday 分享 facebook 南韓演藝圈近來是非不斷，勝利經營的夜店涉嫌勾結警方，加上近日女星張紫妍輕生一案重啟調查聲浪高漲，前法務部副部長金學義性侵案更引發眾怒，總統文在寅昨親自開口，要求查明真相，消除國民疑慮，「即使是過去發生的事情，但如果我們現在處理不當，就是政府的責任。」

文在寅強調，有些案件（張紫妍）雖是很久之前的事情，就算是公訴期要過了，也必須查明真相事實，公訴期還沒過的案件，那就讓有犯罪行為的人接受司法處置，他點名江南夜店涉嫌勾結警方，如果這些疑惑屬實的話，將造成（社會上）很大的衝擊。他下令「若不能把事情查明，將無法實現正義的社會，由法務部長官、行政安全部長官負起責任，徹查真相！」

文在寅突然對這些性醜聞事件硬起來處理，南韓一民調機構18日發布資料顯示，指文在寅總統施政的支持率，已連續三周下滑，44.9％創下他就任以來新低，做出徹查近日南韓社會熱議事件，與挽救國民觀感或許有關。

張紫妍案的10年追溯期將至，師妹尹智吳近日忙著替她討公道，曾與張紫妍一起演出韓版「流星花園」的具惠善也發聲，在Instagram上貼出當年劇照，感嘆沒有與張紫妍一起拍過合照，願張紫妍在天之靈安息。

「Dispatch」昨重新點名女星李美淑及張紫妍前經紀人劉尚浩，就是壓垮張紫妍的最後一根稻草。當時劉尚浩得知張紫妍想與公司解約，便勸誘她把被害過程寫下來自保。但同門的李美淑拿這份證詞，威脅公司先跟自己解約。而公司手中另握有李美淑不倫戀情的把柄，李美淑成功以張紫妍的證詞為自己解約，並在公司爆出她的醜聞前，搶先曝光張紫妍被潛規則一事。張紫妍得知證詞曝光，沒多久就上吊自殺。

李美淑2013年為張紫妍案作證時，強調完全不認識張紫妍，在法庭外被拍到一臉詭笑，當時就被懷疑不單純。如今舊事重提，外界只希望早日真相大白，還被害者一個公道。