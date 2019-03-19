父母忌日被逼陪睡4男！張紫妍1天性招待政商名流逾10人

2019-03-19 15:12 世界日報 編譯中心╱綜合19日電



連父母忌日都被逼去陪睡4名男子，她還被公司逼迫去做結紮手術，方便讓這些權貴「無套進入」，成了壓死張紫妍的最後一根稻草。圖/摘自mydaily 分享 facebook 曾演出韓劇「流星花園」的女星張紫妍，2009年3月自殺，留下長長文件，控訴演藝圈的黑暗潛規則，還遭到經紀公司強迫陪睡；張紫妍案的10年追溯期3月底將至，南韓總統文在寅昨日指示徹查。

連父母忌日都得陪睡

綜合媒體報導，曾演出韓劇「流星花園」的女星張紫妍，2009年3月於南韓寓所自殺。南韓節目也曾揭露張紫妍生前所遭遇的慘痛經驗，不僅一天要「性招待」逾10人、遭灌興奮劑、毒品等，她還被公司逼迫去做結紮手術，方便讓這些權貴「無套進入」，成了壓死張紫妍的最後一根稻草。

據報導，張紫妍留下的遺書內容得知，她先後提供31名男性上百次的陪睡服務，連父母忌日都被逼去陪睡4名男子，接客量還比陪酒女多很多。張紫妍經紀公司更強逼張玩多P或暴力施虐。

南韓節目曾報導，玩弄張紫妍肉體的「恩客」都是政商名流，包括樂天集團前後任會長辛格浩和辛東彬、知名燒酒品牌「真露」會長，以及《TV朝鮮》社長、《朝鮮日報》記者等。其中樂天會長辛格浩和辛東彬是父子關係，兩人當時分別是80、50幾歲，涉有重嫌的眾多嫌犯均因證據不足無法起訴，唯一被判刑的經紀公司老闆僅被輕判一年。