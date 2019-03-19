土與伊軍事結盟 盼合作抗庫德族

2019-03-19 13:33 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



庫德族長期佔據土耳其北方，土耳其決定與伊朗聯手打擊。近日，土耳其與伊朗結盟，針對庫德族最大叛軍「庫德族工人陣線」展開聯合軍事行動，但由於IS問題仍在、庫德族在中東各國都有許多人民的情況下，這次行動也讓中東情勢更加複雜。

庫德族自治權問題

根據《半島電視台》報導，土耳其內政部長索伊魯表示，他們已經與伊朗聯合，對於在土國東部邊界的非法庫德族政黨採取行動。

被土耳其與許多西方國家視為恐怖組織的庫德族工人陣線，希望能為土耳其境內的庫德族爭取自治權。庫德族在敘利亞與伊朗境內都有分支，也同樣為了庫德族的自治權，甚至是庫德斯坦（由庫德族建立的國家）的成立而奮鬥。

根據《以色列時報》報導，這是土耳其第一次正式對外發布對庫德族進行軍事行動。土耳其與工人陣線在2015曾嘗試和平對話但沒有成功。土耳其雖然曾對叛軍進行許多打擊，土耳其境內仍有許多叛軍基地仍持續運作。

須釐清行動規模

不過，有匿名官員告訴伊朗國家通訊社，伊朗並沒有參與土國的軍事行動。另外，庫德族在敘利亞境內為「敘利亞民主力量」主要成員，而這個組織是由美國支持抵抗IS。土耳其、伊朗、伊拉克雖也有針對IS進行軍事行動，但在IS問題逐漸變小的情況下，庫德族預期會受到更多打壓。

但《半島電視台》報導也指出，由於相關行動規模並沒有明確出爐的情況下，斯德哥爾摩大學教授李文表示，如果沒有更進一步的行動規劃，這次土伊聯手可能就跟之前一樣，只是一次偶然性的軍事活動。「如果中東國家聯手大規模打擊庫德族，庫德族與其盟軍的處境會比以往更艱難。」李文說。

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