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影／黃背心示威釀60億元損失 巴黎警察局長丟官

2019-03-19 13:27聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

法國「黃背心」示威嚴重走調，連續第十八個周末上街，並再度發生暴力行為，在巴黎香榭麗舍大道沿街打砸搶燒，許多知名店家和高檔餐廳慘遭破壞。法國保險公司協會（FFA）估計，不包括第十八次示威，「黃背心」示威已經造成高達1.7億歐元（約60.3億新台幣）的損失；法國總理菲力普（Edouard Philippe）18日坦承執法維安有疏失，下令撤換巴黎市警察局長，並打算在香榭麗舍等地禁止「黃背心」示威。

「黃背心」16日發動第18波街頭行動，根據法國內政部的資料，全國共有3萬2300人參加，其中巴黎示威人數就高達1萬人左右，並再度有極端暴力份子混入；內政部長稱約有1500名「極度暴力」份子滲透，儘管當局動員5000名警力維安，但仍不敵暴動規模，耗時7小時才逐漸控制局面。警方總計逮捕近240示威者，超過百人遭羈押。

抗議群眾中可見許多身穿黑衣、蒙面的人，群起攻擊警車、放火燒店，一棟7層樓高公寓大樓的一樓銀行就遭人縱火，危及樓上的住戶，造成一名婦女和年幼孩子遭大火包圍，所幸消防隊趕到才順利獲救，總計包括警消人員在內，共有60人受傷。

法國巴黎商會（The Paris Ile-de-France Chamber of Commerce）表示，香榭麗舍大道上有91間商家遭抗議者破壞，幾乎所有的商家都全毀。法國保險公司協會日前估計，不包括第18次示威，「黃背心」示威已經造成高達1.7億歐元的損失；除了暴力破壞的直接損失，黃背心運動還對法國經濟造成重創，經濟部長估計，損失相當於法國經濟增長數字的0.2%，即大約40億歐元（約1418億新台幣）。

法國總理菲力普18日坦承，「黃背心」維安任務「運作不良」，宣布撤換巴黎市警察局長戴爾皮艾希（Michel Delpuech），並表示將加強執法，宣布從23日起，受創最嚴重的地區，包括香榭麗舍大道在內，一旦出現有極端暴力份子混入跡象，就會禁止「黃背心」抗議活動。

法國「黃背心」示威嚴重走調，16日連續第十八個周末上街，並再度發生暴力行為，在巴...
法國「黃背心」示威嚴重走調，16日連續第十八個周末上街，並再度發生暴力行為，在巴黎香榭麗舍大道沿街打砸搶燒，法國的保險公司協會估計，「黃背心」示威已經造成高達1.7億歐元的損失，這還不包括第18次示威所造成的損失。法新
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