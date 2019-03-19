要低頭族走路看路 南韓設雷射光束警示裝置

2019-03-19 13:00 中央社 南韓一山19日綜合外電報導



南韓擁有全球最高的智慧型手機滲透率，當局近來已在其中一個城市路口安裝雷射光束及閃燈裝置，提醒低頭族抬起頭，並讓駕駛減速，好避免意外發生。

南韓的道路死傷率為已開發國家中數一數二高，而目不轉睛直盯手機的行人日益增長，可能讓南韓路邊亡魂增加，因此激勵系統設計師開發這套裝置。

南韓國營機構韓國土木工程與建築工程技術研究所（Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology, KICT）相信，這套安裝在斑馬線的閃燈系統可以警告路人與駕駛。

除了人行道的LED紅綠燈，從電線桿投射出來的雷射光束，以及一個應用程式（app）傳到手機的提醒，也可對低頭族發出警告，告訴用路人他們即將過馬路。

KICT高級研究員金宗勳（Kim Jong-hoon，音譯）表示：「愈來愈多低頭族車禍在行人穿越道發生，所以這些低頭族警示燈對避免行人意外至關重要。」

這套多重警示系統由雷達感應器與熱感應相機運作，每個路口的安裝費用為1500萬韓元（約新台幣44.5萬元）。

駕駛會受到閃光警告。在研究所約1000輛汽車測試中，有效協助83.4%的駕駛注意行人，並放慢車速。

根據南韓交通意外分析系統（TAAS）資料，2017年有超過1600名行人在汽車相關的意外中身亡，這個數字是整體交通傷亡人數的4成。

根據KICT，低頭族警示系統目前僅安裝在首爾西北方30公里的郊區城市一山（Ilsan），之後料將推廣到南韓各地。