親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紐西蘭恐怖濫射
英脫歐案延後
波音737機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

香榭麗舍遭暴力摧殘7小時面目全非...巴黎警局長丟官

2019-03-19 12:34聯合報 記者季晶晶╱即時報導

法國政府18日宣布撤換巴黎警察局長，未來還可能因為街頭遊行有暴力團體出現，限制「...
法國政府18日宣布撤換巴黎警察局長，未來還可能因為街頭遊行有暴力團體出現，限制「黃背心」反政府示威活動。路透
分享

法國總理菲力普（Édouard Philippe）18日承認，上周末對巴黎發生打砸搶燒等暴力行為的處置失當，他已撤換巴黎警察局長，未來還將採行強硬措施，若在巴黎、波爾多和土魯斯的特定地區，發現「黃背心」反政府示威活動混入暴力團體趁火打刼，將禁止遊行抗議。

圖為巴黎香榭麗舍大街著名的Fouquet餐廳16日星期六在巴黎舉行的黃背心運動中...
圖為巴黎香榭麗舍大街著名的Fouquet餐廳16日星期六在巴黎舉行的黃背心運動中燒毀。 美聯社
分享

菲力普上電視發表聲明說：「從下周六起，在受創最嚴重地區，只要看到激進團體現身並故意造成損害，我們會禁止『黃背心』示威抗議。」

巴黎警察局長戴爾皮艾希（Michel Delpuech）丟官，由任職法國西部地區的同事拉勒蒙（Didier Lallement）接替。

圖為法國巴黎上週日舉行的第18次黃色背心示威活動，一名騎自行車的人騎在香榭麗舍大...
圖為法國巴黎上週日舉行的第18次黃色背心示威活動，一名騎自行車的人騎在香榭麗舍大街著名的茶館Laduree的窗戶旁。美聯社
分享

香榭麗舍大道上周末再次發生暴力、縱火和刼掠行為，安全部門無力應對，讓當局備受指責。

巴黎16日有約一萬名黃背心上街頭示威，數百名穿著黑衣的暴力分子趁亂打砸搶燒逾七個小時，超過90家商店和企業，包括Longchamp和Bulgari等精品店，遭破壞和搶劫，另有一家銀行和餐館被燒毀。

巴黎16日有約一萬名黃背心上街頭示威，數百名穿著黑衣的暴力分子趁亂打砸搶燒逾七個...
巴黎16日有約一萬名黃背心上街頭示威，數百名穿著黑衣的暴力分子趁亂打砸搶燒逾七個小時，超過90家商店和企業，包括Longchamp等精品店。美聯社
分享

自去年12月底以來，抗議人數已經下滑，但每個周六仍有成千上萬民眾走上街頭，「黃背心」最初是為了抗議政府調高燃油稅，現已演變為反政府運動。內政部表示，示威活動的暴力行為，極左、極右團體和無政府主義者全部參與。

香榭麗舍大道上周末再次發生暴力、縱火和刼掠行為，安全部門無力應對，讓當局備受指責...
香榭麗舍大道上周末再次發生暴力、縱火和刼掠行為，安全部門無力應對，讓當局備受指責。
分享

巴黎警察法國黃背心運動
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

北韓可能修憲 推舉金正恩為國家元首

2019-03-19 11:25

影／英11歲足球天才 跑步機上展現盤球神技

2019-03-19 11:23

荷蘭槍擊案：家暴或恐攻？嫌犯落網已3死

2019-03-19 11:52

不只蔡政府打假新聞 俄總統普亭已簽署假新聞法

2019-03-19 09:31

要低頭族走路看路 南韓設雷射光束警示裝置

2019-03-19 13:00

首爾都更慘案改編電影 曾因題材敏感上映受阻

2019-03-19 10:34

英國最巨女銅像七公尺高 霸氣現身

2019-03-19 10:33

日相安倍四連任阻力大 近6成民意反對

2019-03-19 09:45

印巴百年衝突升溫！簽署「和平協議」有用嗎？

2019-03-19 09:34

熱帶氣旋肆虐非洲3國 莫三比克恐有上千死

2019-03-19 09:33

電表被撬以朋友名住旅館竟被查 法媒披露孟宏偉妻遭逢怪事

2019-03-19 09:30

日本將展開回收空氣中二氧化碳再利用的實驗

2019-03-19 08:56

泰國申請加入CPTPP恐推遲到5月

2019-03-19 08:45

全球最乾淨航空排名出爐！全日空奪冠 長榮名列第二

2019-03-19 08:35

出身澎湖 27歲台灣指揮家大賽中斯洛維尼亞獲獎

2019-03-19 08:30

港媒：川習會恐延至6月

2019-03-19 00:14

荷蘭恐襲？槍手電車開槍 3死

2019-03-18 23:53

加入軍備競賽？ 日擬研發長程巡弋飛彈

2019-03-18 23:47

巴西川普 將會美國川普

2019-03-18 23:21

荷蘭電車槍案發生前 嫌犯曾劫車

2019-03-18 22:50

荷蘭烏特勒支槍案增為3死 9人傷

2019-03-18 22:14

印尼龍目島地震 馬來西亞人2死7傷

2019-03-18 22:06

清真寺屠殺慘案直播影片難根除 臉書挨批

2019-03-18 22:04

暴力危害香榭大道 法官員坦承維安運作不良

2019-03-18 22:02

土耳其總統選舉造勢 播紐西蘭恐攻影片激人氣

2019-03-18 21:57

荷槍擊案不排除恐攻 駐荷處：無台灣民眾受傷

2019-03-18 21:45

印尼暴雨作大水！巴布亞災區孤立，已73死上千人避難

2019-03-18 21:36

荷蘭烏特勒支槍案 在逃嫌犯為37歲土耳其男子

2019-03-18 21:30

紐西蘭清真寺屠殺案槍手 將面臨「前所未有」重刑

2019-03-18 21:09

荷蘭烏特勒支槍案已1死 警方包圍嫌犯藏匿的大樓

2019-03-18 20:58

不顧美警告 德不排除華為參與5G建設

2019-03-18 20:30

法國調漲外籍生學費 國會議員質疑太倉促

2019-03-18 20:26

荷蘭中部槍擊案至少1死多傷 警方：不排除恐攻

2019-03-18 19:57

韓執政黨點名外媒記者 外籍記協發聲明抗議

2019-03-18 19:34

日媒：中美人工智能技術差距不大 AI武器更易觸發戰爭

2019-03-18 19:02

荷蘭烏特勒支發生槍案！槍手在電車上開火 數人傷

2019-03-18 18:58

杜特蒂掃毒手法遭調查 菲律賓怒退國際刑事法院

2019-03-18 18:07

以色列強行關閉清真寺 約旦反彈激烈

2019-03-18 18:02

苦吞40公斤塑膠袋 菲律賓鯨魚擱淺死

2019-03-18 17:57
看更多

熱門文章

衣航黑盒驚人發現！與獅航墜機有明顯相似處

2019-03-18 14:49

全球最乾淨航空排名出爐！全日空奪冠 長榮名列第二

2019-03-19 08:35

荷蘭烏特勒支發生槍案！槍手在電車上開火 數人傷

2019-03-18 18:58

美媒：737MAX安全認證「有詭」

2019-03-19 00:01

羅馬尼亞商人為民請命 出錢建全球最短「1米長高速公路」

2019-03-18 16:37

這隻鴿子值4千多萬！全球最貴賽鴿拍出4440萬天價

2019-03-19 09:15

陸智慧手機三巨頭銷售額 首度超越三星

2019-03-18 18:39

不顧中國軍艦逼近威脅 美軍堅持繼續航行南海

2019-03-18 21:53

鴻海在美宣布 威州廠明年底開始生產

2019-03-19 06:56

美國媽戰勝「47億分之一」機率 九分鐘產下六胞胎

2019-03-18 21:39

紐西蘭槍擊3歲童喪命 疑誤認電玩場景直奔槍手

2019-03-18 22:47

普林斯頓教授、白宮前經濟顧問克魯格自殺 享年58

2019-03-19 09:48

最小遇害者才3歲父兄慌亂奔逃…弟弟不見了

2019-03-18 16:25

荷蘭烏特勒支槍案增為3死 9人傷

2019-03-18 22:14

跟專家講的相反！為何「掃雪機父母」這樣害小孩？

2019-03-19 11:00

印度：印巴衝突升級時 航艦核潛艦待命作戰

2019-03-18 19:22

紐國屠殺案 澳籍槍手開除律師打算為自己辯護

2019-03-18 23:57

全面停飛特定機型客機史上不多 來看看歷史案例

2019-03-18 13:06

土耳其總統喊話紐西蘭血案凶嫌：伊斯坦堡絕不會變回君士坦丁堡

2019-03-19 08:25

美股三大指數收高 投資人等待Fed利率決策

2019-03-19 07:08

衣航罹難者無全屍 衣國旗覆棺下葬

2019-03-18 15:42

美媒揭737 MAX認證 直指FAA與波音便宜行事

2019-03-18 16:36

美機師想開波音737 MAX 只需上1小時iPad課程

2019-03-18 14:35

紐西蘭兇嫌親人羞愧道歉 外婆驚愕：他出國旅遊後判若兩人

2019-03-18 16:28

荷蘭烏特勒支槍案 在逃嫌犯為37歲土耳其男子

2019-03-18 21:30

美偵測發現 巨大流星在白令海上空爆炸

2019-03-18 20:24

中國停飛波音737MAX 中美貿易談判添變數

2019-03-18 19:18

台灣移民第二代挑戰白宮人氣升 料獲民主黨初選辯論門票

2019-03-18 21:41

法庭上再秀？澳洲槍手開除律師 要親上法庭為自己辯護

2019-03-18 14:47

日媒：中美人工智能技術差距不大 AI武器更易觸發戰爭

2019-03-18 19:02

紐西蘭清真寺屠殺案槍手 將面臨「前所未有」重刑

2019-03-18 21:09

電表被撬以朋友名住旅館竟被查 法媒披露孟宏偉妻遭逢怪事

2019-03-19 09:30

港媒：川習會恐延至6月

2019-03-19 00:14

陸企收購 威仕蘭奶粉變中資了

2019-03-19 09:19

荷蘭中部槍擊案至少1死多傷 警方：不排除恐攻

2019-03-18 19:57

日出口連三黑 經濟罩烏雲

2019-03-19 00:34

清真寺屠殺慘案直播影片難根除 臉書挨批

2019-03-18 22:04

以色列強行關閉清真寺 約旦反彈激烈

2019-03-18 18:02

出身澎湖 27歲台灣指揮家大賽中斯洛維尼亞獲獎

2019-03-19 08:30

不顧美警告 德不排除華為參與5G建設

2019-03-18 20:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top