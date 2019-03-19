香榭麗舍遭暴力摧殘7小時面目全非...巴黎警局長丟官

2019-03-19 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



法國政府18日宣布撤換巴黎警察局長，未來還可能因為街頭遊行有暴力團體出現，限制「黃背心」反政府示威活動。路透 分享 facebook

法國總理菲力普（Édouard Philippe）18日承認，上周末對巴黎發生打砸搶燒等暴力行為的處置失當，他已撤換巴黎警察局長，未來還將採行強硬措施，若在巴黎、波爾多和土魯斯的特定地區，發現「黃背心」反政府示威活動混入暴力團體趁火打刼，將禁止遊行抗議。

圖為巴黎香榭麗舍大街著名的Fouquet餐廳16日星期六在巴黎舉行的黃背心運動中燒毀。 美聯社 分享 facebook

菲力普上電視發表聲明說：「從下周六起，在受創最嚴重地區，只要看到激進團體現身並故意造成損害，我們會禁止『黃背心』示威抗議。」

巴黎警察局長戴爾皮艾希（Michel Delpuech）丟官，由任職法國西部地區的同事拉勒蒙（Didier Lallement）接替。

圖為法國巴黎上週日舉行的第18次黃色背心示威活動，一名騎自行車的人騎在香榭麗舍大街著名的茶館Laduree的窗戶旁。美聯社 分享 facebook

香榭麗舍大道上周末再次發生暴力、縱火和刼掠行為，安全部門無力應對，讓當局備受指責。

巴黎16日有約一萬名黃背心上街頭示威，數百名穿著黑衣的暴力分子趁亂打砸搶燒逾七個小時，超過90家商店和企業，包括Longchamp和Bulgari等精品店，遭破壞和搶劫，另有一家銀行和餐館被燒毀。

巴黎16日有約一萬名黃背心上街頭示威，數百名穿著黑衣的暴力分子趁亂打砸搶燒逾七個小時，超過90家商店和企業，包括Longchamp等精品店。美聯社 分享 facebook

自去年12月底以來，抗議人數已經下滑，但每個周六仍有成千上萬民眾走上街頭，「黃背心」最初是為了抗議政府調高燃油稅，現已演變為反政府運動。內政部表示，示威活動的暴力行為，極左、極右團體和無政府主義者全部參與。