三度闖關遭下院議長封殺 梅伊恐要求長時間延後脫歐
英國下議院議長貝爾考（John Bercow）18日表示，他不允許首相梅伊的脫歐協議在國會第三度闖關，除非協議有重大調整。這迫使梅伊打消本周再進行一次表決的計畫，她可能必須向歐盟要求將3月29日的脫歐大限延長更長時間。
在英國的脫歐大限只剩11天之際，貝爾考意外出手干預，使英國的脫歐計畫更混亂，梅伊政府內閣部長警告，英國恐陷入憲政危機。
梅伊原本打算要求國會20日對她的協議再進行一次表決，若通過，她將要求歐盟把脫歐大限延長到6月。但貝爾考意外封殺第三度表決，使梅伊必須在21日的歐盟高峰會上，爭取將里斯本條約第50條的脫歐期限延長更長時間，這意味英國必須花費1億多英鎊，參與預定5月舉行的歐洲議會選舉。
在延後脫歐的這段期間，英國國會必須決定如何打破僵局，可能是二次公投、國會改選或是跨黨派支持的軟脫歐協議。
梅伊政府消息人士表示，梅伊可能與歐盟協商較長時間延後脫歐，但附有「逃脫條款」，如果梅伊的協議能在歐洲議會選舉前獲國會通過，可以縮短延長脫歐的期限。
歐盟消息人士表示，歐盟也許會對梅伊伸出援手，在高峰會上同意延後脫歐的日期，讓梅伊下周有機會主張，她的脫歐協議已有顯著不同，值得國會進行第三次表決。
貝爾考表示，梅伊的脫歐協議必須「根本上」有所不同，他引述一項可追溯到1604年的規則，即下院不能對同樣的動議反復進行投票。
貝爾考說，此前之所以允許下院對梅伊的協議第二次表決，是因為協議和之前的版本有較大更動。貝爾考說，「政府不能做的是向下院重新提交與上周相同的主張或基本相同的主張，上次的動議已被下院以149票的差距否決。」
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