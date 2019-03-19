三度闖關遭下院議長封殺 梅伊恐要求長時間延後脫歐

2019-03-19 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



英國下議院議長貝爾考（John Bercow）18日表示，他不允許首相梅伊的脫歐協議在國會第三度闖關，除非協議有重大調整。這迫使梅伊打消本周再進行一次表決的計畫，她可能必須向歐盟要求將3月29日的脫歐大限延長更長時間。

在英國的脫歐大限只剩11天之際，貝爾考意外出手干預，使英國的脫歐計畫更混亂，梅伊政府內閣部長警告，英國恐陷入憲政危機。

梅伊原本打算要求國會20日對她的協議再進行一次表決，若通過，她將要求歐盟把脫歐大限延長到6月。但貝爾考意外封殺第三度表決，使梅伊必須在21日的歐盟高峰會上，爭取將里斯本條約第50條的脫歐期限延長更長時間，這意味英國必須花費1億多英鎊，參與預定5月舉行的歐洲議會選舉。

在延後脫歐的這段期間，英國國會必須決定如何打破僵局，可能是二次公投、國會改選或是跨黨派支持的軟脫歐協議。

梅伊政府消息人士表示，梅伊可能與歐盟協商較長時間延後脫歐，但附有「逃脫條款」，如果梅伊的協議能在歐洲議會選舉前獲國會通過，可以縮短延長脫歐的期限。

歐盟消息人士表示，歐盟也許會對梅伊伸出援手，在高峰會上同意延後脫歐的日期，讓梅伊下周有機會主張，她的脫歐協議已有顯著不同，值得國會進行第三次表決。

貝爾考表示，梅伊的脫歐協議必須「根本上」有所不同，他引述一項可追溯到1604年的規則，即下院不能對同樣的動議反復進行投票。