日相安倍四連任阻力大 近6成民意反對

2019-03-19 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本首相安倍晉三擔任自民黨黨主席已第三任，是否再度修改黨章延長任期，近期引發關注。不過，日本媒體民調顯示，民眾並不支持安倍四連任。

立場偏左的朝日新聞本月16、17日進行的民調顯示，贊成安倍四連任黨魁的比率為27%、反對的比率則有56%。自民黨支持者當中，贊成者46%、反對39%；與安倍共組聯合內閣的公明黨支持群中贊成約三成、反對者四成。

進一步分析不同年齡層，年輕族群較支持安倍連任。18至29歲民眾當中，贊成的比率為40%、反對32%，30歲世代贊成32%、反對47%，逾70歲民眾僅18%贊成、64%反對。

立場偏右的產經新聞同期進行的民調也顯示，反對安倍四連任的比率達59.3%、贊成者31.1%。同份民調顯示，安倍內閣支持度42.7%，比上次民調減少1.2個百分點、不支持率42.8%，減少0.1個百分點。

日本為內閣制，執政黨黨魁即為日本首相。過去依照自民黨內規，黨魁只能連任一次，一任3年。安倍在2017年主導修改黨章，將黨主席任期從連續2屆6年延長至連續3屆9年，他的黨魁任期將到2021年9月為止。如果修改黨章並第4次當選，將可再延長3年。

自民黨幹事長二階俊博日前曾說，目前無法預知安倍是否會4連任，但以目前繼續得到黨內外甚至國外支持的情況下，很有可能。談到是否要修改黨章，二階表示，「如果其他人難以取代的時候，就沒有任何問題了。」