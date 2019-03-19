不只蔡政府打假新聞 俄總統普亭已簽署假新聞法

2019-03-19 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



蔡英文總統日前表示，假訊息對社會造成不良影響，必須修法重罰。其實遠在地球另一端的俄國總統普亭已搶先一步，18日簽署幾項法案，使散播假新聞違法，法院可以罰款和判處短刑期。

根據普亭簽署的新法，凡是散播「明顯不尊重俄羅斯社會、政府、政府象徵、憲法和政府機構」的訊息，都將受到法律制裁。

檢察官可以向國家檢舉傳播假訊息的網路媒體，該網路媒體若不把違法內容下架，國家可以封鎖該網路媒體。

專家說，這是新法律。歐洲政策分析中心研究員瑪莉亞．史內戈瓦雅（Maria Snegovaya）表示：「檢察官辦公室可以在法院做出判決前，就封鎖假新聞的來源。這給了檢察官辦公室極大的權力，幾乎完全把俄國法院排除在外。」

她說：「換言之，這大幅擴大了俄國高壓機構的高壓權力，也許可比史達林的『三人法庭』（Troika），亦即在史達林統治蘇聯時期，由三人組成的委員會進行司法裁決，只經過簡化、快速的調查，沒有公開、公正的審理過程。」

普亭還簽署了他所屬的團結俄羅斯黨提出的另一項法案，凡是一再散布「假新聞」的出版物，將面臨最高150萬盧布（約台幣71萬元）的罰款；涉及侮辱當局或是累犯，將面臨最高30萬盧布罰款和15天刑期。

批評者指控，這形同「直接的言論審查制度 」，並由100多位社會賢達連署請願書。

西方國家一再指責俄國散布假新聞，影響西方國家的國內政治，現在普亭立法嚴懲國內的假新聞，難免會引起「做賊的喊捉賊」之譏。