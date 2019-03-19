泰國申請加入CPTPP恐推遲到5月

2019-03-19 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本媒體共同社報導，原本計畫本月中旬申請加入跨太平洋夥伴全面進展協定(CPTPP)的泰國推遲規畫，預計將等到24日下議院選舉結束之後。

泰國商業部貿易談判局局長Auramon Supthaweethum昨日舉行記者會宣布計畫延後，並稱原因是提交申請的準備不如預期。Auramon月初接受共同社訪問表明，考量選舉混亂，將在選舉前申請加入CPTPP。

目前還不清楚泰國提出申請將在選舉結束後不久，還是要等候新政府成立。泰國新政府最快5月才會成立。根據泰國商業部作法，申請案將經內閣會議批准後提交申請，若商業部認為有必要得到新內閣而不是現掌權的軍政府內閣批准，申請加入CPTPP也將延到5月以後。

共同社分析，泰國負責經濟事務的副總理頌奇已表明加入CPTPP的意願，雖然Auramon曾表示，無論哪一方對於加入TPP都很積極，與現在的軍政府方針無異，但在軍政府下台前提出申請，商業部可能擔心受到新政府和其他政黨的批評，態度轉趨慎重。

共同社分析，東協會員國中，馬來西亞與越南等預計加入CPTPP的國家競爭力增強，使泰國的領先地位逐漸受到威脅，泰國積極爭取加入CPTPP，顯示維持競爭力的意願。