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荷蘭電車槍案發生前 嫌犯曾劫車

2019-03-18 22:50聯合報 記者李京倫╱即時報導

荷蘭烏特勒支市警方說，在電車槍擊案發生前，有一輛紅色雷諾Clio被劫車，後來在4.3公里之外另一條街上被發現。

由於嫌犯在逃，警方要求民眾待在室內，並提供相關線索。

荷蘭烏特勒支電車槍案發生後，當局派出全副武裝的員警在鹿特丹車站巡邏。（法新社）
荷蘭烏特勒支電車槍案發生後，當局派出全副武裝的員警在鹿特丹車站巡邏。（法新社）
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