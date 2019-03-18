荷蘭烏特勒支槍案 在逃嫌犯為37歲土耳其男子

2019-03-18 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



荷蘭中部烏特勒支市18日上午10點45分左右發生槍擊案，一名男子在電車上開槍，導致數人受傷。警方證實已有一人死亡。荷蘭警方已辨識出嫌犯是一名37歲土耳其男子，仍然在逃，呼籲民眾留心，別靠近此人。

【中央社／阿姆斯特丹18日綜合外電報導】

荷蘭第4大城槍擊案疑為恐攻 警方：凶嫌在逃

荷蘭第4大城烏得勒支市的路面電車今天發生槍擊案，據傳造成1死，多人受傷。當局表示，這起槍擊可能是起恐怖攻擊。警方目前正在追捕在逃凶嫌。

荷蘭公共電視台（NOS）報導，警方已經包圍一棟據信是凶嫌藏身的大樓。目前槍手身分，以及受害者人數和身分都不明。

當局已提高烏得勒支市（Utrecht）所在同名烏得勒支省的恐怖威脅至最高等級。警方指示當地學校緊閉門戶。機場和其他重要基礎設施加強維安。清真寺的維安也提高。

警方發言人說：「路面電車車廂傳出多聲槍響，多人受傷。直升機已赴現場上方，目前尚未逮捕到任何嫌犯。」

荷蘭公共電視台引述荷蘭反恐當局首長艾柏斯柏格（Pieter-Jaap Aalbersberg）表示，這起槍擊案「似乎是一起恐怖攻擊」，呼應警方稍早的說法。

艾柏斯柏格在記者會上表示，市內多處地點傳出槍響。「今天上午烏得勒支市多處傳出槍響…警方已經展開大規模追捕凶手行動」。

紐西蘭基督城2座清真寺15日才發生槍手開槍濫射，奪走50條人命的恐怖攻擊。荷蘭總理呂特（MarkRutte）對今天這起槍擊案深表關切，並表示政府已召開危機會議。

警方稍早表示，槍擊凶嫌不排除出自「恐怖攻擊動機」。警方在推特發文表示：「是否出自恐攻動機是調查重點之一。」

烏得勒支是荷蘭第4大城，以風景如畫的運河和大學城聞名。烏得勒支鮮少聽聞槍擊案，荷蘭其他地方也同樣罕見。