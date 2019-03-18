紐西蘭清真寺屠殺案槍手 將面臨「前所未有」重刑

2019-03-18 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張江寧 ╱即時報導



紐西蘭基督城清真寺15日發生大規模掃射槍擊案，至少50人遇害。法律專家18日告訴法新社，紐西蘭當局恐難以「恐怖主義鎮壓法」將28歲的澳洲嫌犯塔倫定罪，但他可能面臨「前所未有」的刑期。

法新社說，塔倫可能被判終身監禁。

在紐西蘭，犯下謀殺罪的人通常至少要坐牢10年，才有可能假釋。法律專家說，塔倫罪刑重大，法官可能會祭出1961年紐西蘭廢除死刑以來最重的刑罰。

刑案律師科倫說，「他很可能被判處終身監禁不得假釋」，這將是「前所未見」的重刑。

目前在紐國獲判最重刑期的犯人是謀殺犯貝爾，他在2001年因謀殺3人而被判處終身監禁，30年內不得假釋。

奧克蘭大學刑事訴訟法專家荷吉說，紐西蘭總理阿爾登把這起慘案定調為恐怖攻擊，當局卻可能很難用反恐法將塔倫定罪。

美國在2001發生911恐怖攻擊，紐國因此在2002年實施「恐怖主義鎮壓法」，該法主要針對組織犯罪，例如金融走私、跨國犯罪，也就是說此法並不適用於塔倫的孤狼式犯案。

荷吉指出，若以反恐法起訴塔倫，可能會拉長上訴程序。他說：「我不認為我們有任何理由需要用到此法，警界和法界人士都熟悉的謀殺、意圖謀殺、殺人罪就足以將他定罪。」