荷蘭烏特勒支槍案已1死 警方包圍嫌犯藏匿的大樓

2019-03-18 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



荷蘭中部烏特勒支市18日上午10點45分左右發生槍擊案，一名男子在電車上開槍，導致數人受傷。警方證實已有一人死亡。路透報導，荷蘭反恐署長艾伯斯柏格說，烏特勒支有「幾處」發生槍擊案，槍案「似乎是恐怖組織所為」，呼應警方稍早說法。

荷蘭公共電視台報導，警方已包圍一棟大樓，研判槍手藏匿其中。

荷蘭當局將烏特勒支省的恐攻警戒提升到最高級，命令學校緊閉門窗，增派準軍事警察保護機場等重要設施，並加強清真寺維安。