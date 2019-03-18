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彭博：賴清德參選 2020大選焦點必是兩岸緊張關係

2019-03-18 17:11聯合報 記者馮克芸╱即時報導

彭博報導，自稱是「台獨工作者」的前行政院院長賴清德18日登記參加民進黨黨內初選，此舉必將使兩岸緊張關係成為下屆總統大選的核心焦點。

賴清德說，在面對中國威脅上，「台灣正面臨日益危險情況」，「台灣不希望成為第二個香港或西藏。2020大選對台灣的未來極為重要。」

彭博說，在中國大陸國家主席習近平正推動台灣走上統一談判桌之際，賴的參選可能使「台灣獨立」成為台灣下屆大選選戰核心主題。

賴清德行政院民進黨
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