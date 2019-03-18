以色列強行關閉清真寺 約旦反彈激烈

2019-03-18 18:02 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



以國強勢關閉對穆斯林世界很重要的阿克薩清真寺，違反了國際法規定，引來原負責人約旦的不滿。法新社 分享 facebook 以色列逕自關閉伊斯蘭重要聖地清真寺，惹怒巴勒斯坦人與約旦政權！以國自上個月來因內政（選前）與外交（與巴國偶發小衝突）而越趨緊張，最終法院18日決定關閉東耶路撒冷的阿克薩清真寺；此舉於情是嚴重違反伊斯蘭聖地對穆斯林的重要性，於國際法的理，應該由約旦管理，而非以國能決定之事，因而約旦嚴正要求撤銷關閉決定，否則將承擔民意後果。

以國我行我素

根據《以色列時報》報導，本起事件起源於以國近期的緊張局勢，上個月該國警方暫時封鎖大門，希望能降低相異信仰教徒的碰面衝突，不料，卻遭到穆斯林更加溫的示威抗議，以國法院18日也決定強勢回應，關閉阿克薩清真寺。

到目前為止，耶路撒冷已經將數十名巴勒斯坦人擋在清真寺門外，其中不乏伊斯蘭教官員等，單純是因宗教理由前來的。

《中東觀測網》指出，穆斯林（包含部份巴勒斯坦人）之所以會有這麼大的反應，都與這次以色列關閉的清真寺有關。阿克薩清真寺被認為是穆罕默德在夜之旅中，從麥加出發後的落腳之地，因此，阿克薩在穆斯林世界被視為第三個神聖之地，對穆斯林意義重大。

於情於理易惹眾怒

然而，本次以國我行我素的動作不只冒犯了巴勒斯坦人與穆斯林的宗教情感面，據另一篇《中東觀測網》指出，以色列法院一頒布命令後，就遭到約旦外交部的抨擊聲明。約旦指出，國際法上白紙黑字寫著，伊斯蘭教與基督教聖地都是由約旦負責，不受以色列司法機構的管轄，而本次以國明顯的越權行為若不儘速撤銷，得自負惹怒民意的後果。

國際法之所以這麼書寫，是因為以國趁著1967年以、阿戰爭期間，武力佔領阿克薩清真寺所在的東耶路撒冷，而後在1980年併吞整個城市，但這期間的動作都未得到國際社會承認，聖地真正負責人才會是約旦。

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