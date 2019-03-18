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委國政爭白熱化 瓜伊多籲全國動員

2019-03-18 17:54台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

瓜伊多希望透過社群媒體，號召群眾支持。（Photo on Common Wiki...
瓜伊多希望透過社群媒體，號召群眾支持。（Photo on Common Wikipedia）
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委國政爭益趨劇烈。委內瑞拉反對派領袖瓜伊多於近日展開行動，希望透過全國巡迴集會與社群媒體，喚起全國人民支持。不過，在馬杜羅仍有軍方與媒體支持的情況下，委內瑞拉的政爭短期內恐難以平息。

瓜伊多號召群眾支持

根據《德國之聲》報導，瓜伊多在推特上傳了許多訊息，希望群眾可以組織抗爭行動。他在其中一則推特說：「很快，我們會進入每個角落。最終我們會到達總統府，將屬於委內瑞拉人民的權益拿回來。」

先前，瓜伊多主要都在首都卡拉卡斯行動，但他希望能將影響力擴大到委國其它地方。另外，他也積極尋求拉丁美洲其他國家的支持。瓜伊多16日在瓦倫西亞城展開他巡迴的第一站。同時，馬杜羅陣營也在首都進行挺總統的遊行，「我們不會投降！」支持馬杜羅的官員卡貝羅對群眾表示。

馬杜羅陣營認為，美國是近來國內頻傳暴力事件的幕後操控者，但瓜伊多陣營也不甘示弱，表示這一切都是因為政府當局功能失靈、管理不當所造成。瓜伊多於1月任命自己為委國臨時總統，宣稱馬杜羅去年的選舉違法。

軍方效忠馬杜羅

不過，根據《愛爾蘭時報》報導，政權的關鍵在於軍方的態度，因此目前委內瑞拉境內雖已陷入了持續惡化的人道危機，軍方仍宣誓效忠現任總統馬杜羅。

另外，《愛爾蘭時報》報導也提到，瓜伊多陣營可以接受讓馬杜羅流放到西班牙，而美國在委國代表亞柏安斯表示，美國不排除任何選項，也能協助相關安排。不過，身為馬杜羅國際上最主要的支持者，俄羅斯政府很快回應：不希望美國干涉委內瑞拉內政。

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