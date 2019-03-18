以國選情緊繃 國土安全成重點

2019-03-18 15:38 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



以色列總理內塔尼亞胡所領導的利庫德黨優勢不如過往，試圖將焦點拉扯到國防問題。(photo by Wikimedia) 分享 facebook 隨著以色列下個月的議會選舉即將到來，該國選情緊繃程度不斷攀升！17日傳出約旦河西岸的以國士兵遭到槍擊而亡，兇手被認為是巴勒斯坦人，此案也讓該國更重視國土安全性要求；而領導著優勢黨派的現任總理內塔尼亞胡如同過往大打此點，指責主要競爭對手藍白黨會對巴國作出讓步，但他的利庫德黨會強勢對抗，試圖拉扯選情。

根據《Haaretz網》報導，以色列於17日晚間傳出駐守約旦河西岸的士兵遭襲擊，目前一死兩傷，兇手很可能是死敵巴勒斯坦人，由於以國議會大選將在下個月9日登場，在這個節骨眼上，以國安全部隊已全力追緝中，但不免讓選前緊張氣氛高居不下。

對於以色列來說，以巴問題是躲不掉的議題，國防安全自然也是選民衡量的標準之一，過往，內塔尼亞胡就常強調他的利庫德黨絕不會罔顧以國利益；而本次大選前，勢力不算強的Zehut黨卻完美的扮演了攪局者，他們對大麻採取開放的立場，被認為將吸走利庫德的鐵票倉：中右翼選民，這讓內塔尼亞胡的危機意識上升。

再加上內塔尼亞胡2月底被爆出收賄與詐欺等醜聞，看似穩穩領先的優勢已被強敵藍白黨所趕上，內塔尼亞胡不得不把握本次事件、大作文章。

藍白黨領袖是以國前軍事首席甘茲，內塔尼亞胡正有意藉巴國人槍襲，暗指甘茲無能保護好國家，但據《英國獨立報》報導，甘茲在領導該國國防軍時所作為都令人滿意，下令也很果斷，因此這場抹黑戰並未成功，但能從中看出本次大選局勢緊繃。

【更多精采內容，詳見 】