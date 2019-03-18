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川習會一延再延 美中貿易戰進入加時賽

2019-03-18 14:49世界日報

記者顏伶如╱綜合報導

美中雙方官員對於今年4月底舉行兩國高峰會議，仍在持續努力中，希望屆時能讓貿易協議拍板定案。只不過，到目前為止，雙邊談判人員仍對於協議內容與未來應該如何落實討價還價。

但是否能在4月川習會，各方似也不確定。南華早報15日報導，消息來源人士對該報指可能會再推到6月。

紐約時報報導，儘管局勢仍不明朗，但到目前為止可以確定的是，川普政府會繼續以關稅做為威脅北京的籌碼，希望中方在最後一合談判當中的承諾說到做到。川普政府如此手段，讓美國企業界不禁憂心忡忡，害怕川普總統的貿易大戰帶來重創美國經濟、讓未來變得充滿不確定性的後果，恐怕在貿易協議完成之後，依然揮之不去。

美國商會(U.S. Chamber of Commerce)與經濟研究機構榮鼎集團(Rhodium Group)15日公布最新研究報告指出，川普政府原本想要透過關稅保護某些產業，但實際上這些產業卻反而將因為關稅而受害。

這份研究報告也指出，川普對於價值2500億美元的中國進口商品祭出關稅，導致美國資訊科技產業的競爭力受到嚴重阻礙，製造電腦、電子產品、通訊器材以及提供雲端計算、電腦輔助設計及客戶服務的相關企業，無一倖免。

報告結論指出，如果川普政府的關稅持續維持，美國國內生產總值(GDP)在未來10年之內，將減少至少1兆美元。根據統計，美國國內生產毛額在2018年為20兆5000億美元。

不管是國會裡的民主、共和兩黨議員，還是美國企業界，雖然過去這段期間以來都對川普的關稅提出批評，但相對的卻願意承擔貿易大戰的代價，只期盼最後能看到某些問題能獲得改善。來自不同產業的企業主管都曾表態指出，支持川普大刀闊斧調整一個對美國不利的經濟關係，因為美國企業與勞工在這樣的條件底下，常常是處於劣勢的。

榮鼎集團創辦人羅森(Daniel Rosen)指出：「如果要實現這些政策目標，代價絕對不會是便宜的。」

美國企業界長久以來對於在中國市場受到不平等待遇充滿怨言，包括被迫交出具有高度價值的技術，還要接受身為外資的歧視。美中貿易協議最終版是否會讓這些障礙通通獲得解除，目前仍是個未知數。根據媒體報導，美方談判人員一直向中方施壓，希望中國做出更多比檯面上願意讓步更大幅度的經濟改革，例如減少對中國企業的補助以及降低專門針對外國企業所訂定的競爭條款。

川普經濟紐約時報
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