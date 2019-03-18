印尼暴洪逾60死 4000人流離失所

2019-03-18 13:34 世界日報 編譯中心／綜合17日電



印尼65死，逾4000人流離失所。 路透社 分享 facebook

印尼東部巴布亞省（Papua）豪雨造成暴洪及土石流，至少造成逾63死59傷，逾4000人流離失所。此外，印尼度假勝地龍目島（Lombok）17日發生規模5.5地震，部分山區山崩而導致人命傷亡，其中馬來西亞最大中文報紙星洲日報副執行總編輯也不幸罹難。

龍目島強震 山崩2死6失蹤

「馬新社」報導，龍目島地震發生在下午2時7分，幾乎整個龍目島都感受到地震。截至下午4時左右，印尼當局接獲消息指在地震發生時，近40名遊客被困在塞那魯村（Senaru）的丟可樂（Tiu Kelep）瀑布區，並造成至少2人死亡，6人失蹤。

傾盆大雨襲擊巴布亞省首府查亞普拉（Jayapura）附近的聖塔尼（Sentani），引發暴洪和山崩。印尼國家災害應變總署（BNPB）指出，救難人員仍在拯救受災民眾，水沖毀道路，連根拔起的樹木及其他殘骸布滿泥濘道路，查亞普拉小機場跑道上的一架螺旋槳飛機也有部分受損，使救援工作更加困難。

BNPB發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）在記者會表示，約4150人被安置在6個疏散中心。超過300戶民宅及3座橋梁遭洪水沖壞，「隨著搜救團隊仍在試著進入其他受影響地區，死傷人數以及災害影響可能進一步擴大。」

巴布亞省政府請求印尼中央政府支援，並宣布當地進入2周緊急狀態。

洪患在印尼十分常見，尤其是在10月到4月的雨季期間。這次發生水災的巴布亞省位於澳洲北方的島嶼，與巴布亞紐幾內亞共享國界。