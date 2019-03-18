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菲律賓正式退出 ICC國際刑事法院仍要查反毒戰

2019-03-18 13:03世界日報 編譯中心／綜合17日電

菲律賓於17日正式退出國際刑事法院(ICC)，成為繼東非國家布隆迪以來迄今第二個退出ICC的國家。然而，國際刑事法院已宣誓，他們會繼續調查菲律賓政府在致命反毒作戰中可能犯下的罪行。

法新社報導，菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)的反毒作戰至今已奪走數千人性命，備受國際譴責。ICC去年對此展開初步調查，隨後馬尼拉(Manila)政府便啟動退出ICC。

不過，ICC的官員已表示，檢察官班索達(Fatou Bensouda)去年2月展開的初步調查會繼續下去，以調查菲國反毒戰是否犯下反人類罪。依據ICC規範，在一國退出國際刑事法院之前就考量的任何事物，仍屬他們的管轄範圍。

杜特蒂強烈捍衛其反毒政策，並稱批評反毒作戰的西方領袖與機構「才不關心他的國家」，更清楚表態菲國政府無論如何不會跟國際刑事法院合作。他曾在演講時表示，國際刑事法院「永遠不能取得對我個人的審判權，100萬年後都不可能。」

人權團體「國際特赦組織」(Amnesty International)則指出，菲律賓退出ICC，就該由聯合國人權理事會(UN Human Rights Council)來調查菲國反毒戰。

另據法國廣播電台報導，自杜特蒂2016年當選總統以來，官方數字顯示，已有近5000名涉嫌販毒或涉嫌吸毒的人被警方擊斃。有人權捍衛者認為，實際人數是官方正式數字的五倍，批評當局濫殺無辜。

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