紐西蘭恐攻片 淪土耳其選舉工具

2019-03-18 14:21 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 郭宣含 ／綜合報導



臉書、YouTube等社群媒體超時工作撤下紐西蘭清真寺遭濫射影片，但這部影片最近又重新在不同地方浮出水面，成為土耳其選舉工具。

在伊斯坦堡、西部城市泰基爾達南部城市安塔利亞等地的電視轉播造勢活動中，土耳其總統厄多安播放一段穆斯林在清真寺祭禱時遭屠殺的剪輯影片，顯然是為了在31日的地方選舉之前，激起伊斯蘭保守派的支持，同時批評土耳其反對黨表現懦弱。

28歲的澳洲白人男子塔倫在紐西蘭清真寺濫射攻擊前貼出一長篇自白書，其中指出穆斯林應該從伊斯坦堡海峽以西的土耳其地區被趕出去，隨後他在臉書直播濫射穆斯林的畫面。過去七年間，塔倫曾數度入境土耳其，總共待了43天。

厄多安在數個選舉造勢中播放濫射影片的部分片段，並將攻擊畫面模糊處理。他還將土耳其反對黨領袖的聲明拿來與立場極右的澳洲參議員安寧相比，安寧把濫射事件怪罪給穆斯林移民。

厄多安在加吉安特市造勢中表示：「所有穆斯林、我們的國家和我自己都被當成目標。槍手自白書說了什麼？我們不該到伊斯坦堡海峽以西的地方，也就是歐洲；否則塔倫會來伊斯坦堡把我們全殺光，把我們從我們的土地上驅離。」

臉書表示已移除全球張貼的150萬部攻擊影片，也移除經剪輯過的影片內容，但這些影片仍舊出現在厄多安的造勢活動，煽動選民情緒，厄多安強調在國家經濟衰退時選民應該合作。雖然厄多安依舊受到民眾歡迎，但因為去年里拉幣值下跌，土耳其經濟面臨技術性衰退使他備受壓力。