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FAA把審查737 MAX安全工作交給波音？美運輸部要查

2019-03-18 11:53聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

衣索比亞航空一架波音737 MAX 8客機上周發生空難，衣國運輸部長摩吉斯（Dagmawit Moges）17日表示，根據俗稱「黑盒子」的飛行記錄器數據，這起空難與去年10月印尼獅子航空墜機事故有著「明顯相似處」。

摩吉斯表示，衣航失事客機的兩個黑盒子狀況良好，幾乎所有數據都能讀取。飛機上的飛行記錄器和駕駛艙通話記錄器上周已送往法國巴黎航空事故調查處（BEA）分析，這兩起空難的相似處將會是調查重點，初步調查報告會在30天內公布。

美國聯邦航空總署（FAA）已經表示，根據衛星的追蹤數據，兩架客機失事前的「垂直變化」相似。

據報，兩架飛機的高度變化不穩定，可能表明飛行員皆難以控制飛機，另外，起飛後不久，各自的飛行員都試圖返回機場。外界懷疑當時飛機的感測器和防失速軟體出問題才導致墜機。

初步判讀資料和衛星數據顯示，衣航班機墜毀前驟降並再度爬升，且飛行速度超過正常起飛程序；獅航失事前也曾劇烈震盪。

看過飛行軌跡的航空專家說，衣航失事與機動性增強系統（Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS）有關，數據顯示當時客機的電腦軟體判斷飛機仰角過高，致系統介入使機鼻朝下；獅航空難初步調查也將矛頭指向MCAS。

華爾街日報報導，FAA批准波音公司生產的737 Max系列飛機，不過，據知情人士透露，美國運輸部質疑FAA的安全審查有問題，故已派人前往FAA調查。這項不尋常的調查，旨在確保新飛機在擁有聯邦安全認證情況下，是否有疏失。

據悉，該調查重點為與印尼失事客機有關聯的安全系統，航空當局正在調查防失速系統是否也與衣航空難有關，該事故共造成機上157人全數罹難。

美國官員表示，現在下任何定論都言之過早，因爲衣航失事飛機的黑盒子數據仍有待進一步分析。

西雅圖時報17日報導，FAA居然把安全確認的工作，包括上述防失速系統的安全性，委託給波音的工程師。

時報說，即使是波音公司提供給FAA的原始安全分析報告，都有「好幾個關鍵性的缺失」，波音匆促完成安全確認程序，因為急於推出737 Max和空中巴士的A320 Neo競爭。

時報引述FAA現任和退休工程師的說法，指波音2015年推出737 MAX客機後，為取得聯邦政府認證，向FAA提交飛航控制系統MCAS的安全評估。

但FAA工程師發現，這項安全評估有瑕疵，如未充分標示MCAS的全部動力；此防失速系統可轉動飛機的水平翼讓機頭朝下，但客機服役後，MCAS轉動尾翼的速度高出安全評估標準速度逾四倍。

一架波音737 MAX 8客機停放在西雅圖波音公司總部。美聯社
一架波音737 MAX 8客機停放在西雅圖波音公司總部。美聯社
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波音空難獅航
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