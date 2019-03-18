氣旋狂襲東南非 損失慘重難救援

2019-03-18 11:46 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



辛巴威受氣旋侵襲，引發土石流造成該國多人喪生。（Photo by 影片截圖） 分享 facebook

氣旋伊戴近日侵襲造成馬拉威、辛巴威與莫三比克超過100人死亡，經濟損失難以估計。辛巴威官方發言人說，他們國家已陷入「巨大的人道危機。」聯合國人權辦公室官員表示，氣旋讓三國境內基礎建設損失慘重，救援工作會非常艱難。

災情影響範圍大

根據《全國公共廣播電台》報導，伊戴氣旋在這三國造成超過200人死亡與上萬人無家可歸。伊戴首先襲擊莫三比克海岸城市貝拉，造成該地電力與通訊中斷，氣旋隨後移至辛巴威東部。

《BBC》報導，辛巴威總統提前從訪問阿拉伯聯合大公國的行程返國，宣布受害區域進入「災害狀態」，該國約有150萬人在伊戴的暴風圈影響範圍內。

報導指出，根據聯合國報告，在莫國與辛國總計122人因為氣旋降雨所造成的土石流喪生，辛國官員星期六再度回報確認該國有65人死亡。辛國議員薩可受訪時表示，政府現在還沒加入失蹤的人數，因此估計死亡數量還會再上升。

災民處境艱難

辛巴威紅十字會負責人告訴南非通訊社，他們許多人被安置在東部的高地，狀況非常可怕。「人們需要避難所，大多數的人都流離失所。我們也需要食物與醫療照護。」他說。土石流造成道路損毀，使進行救援行動更加困難。

辛巴威官方已經宣布成立2個指揮中心進行災害應變，且整體經濟損失數據還沒有出來，但根據《全國公共廣播電台》報導，氣旋會對該地作物收成及水資源供應造成巨大影響，且在災民聚集收容處時，也會增加性別暴力的風險。

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