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假消息受害…日本藝人竟被當桶屍案少年犯長達10年

2019-03-18 10:18聯合報 記者雷光涵╱即時報導

日本社會近年陸續開始探討假新聞、假消息的問題。法新社
日本社會近年陸續開始探討假新聞、假消息的問題。法新社
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不經思考用手指輕觸手機螢幕一、二下，轉貼一則消息或新聞，輕則造成恐慌，嚴重一點致企業、個人聲譽破產，甚至造成難以挽回的悲劇。

去年墨西哥小鎮2名男子因輕罪被警察拘捕，鎮民接收到假消息將他們視為兒童誘拐犯，動用私刑將2人活活燒死；我國駐大阪前處長蘇啟誠去年9月也因不堪假消息帶來國內輿論指責，在日本的官邸上吊自殺。

日本最著名的假消息受害者，是搞笑藝人「微笑菊池」在1999年春天時，被人以匿名「揭發」他是10年前高中女生水泥桶屍案的犯人之一。該案主嫌犯案時多為未成年，警方沒有公布姓名。但菊池的出生地、年齡都與兇嫌相仿，自此菊池就與殺人犯畫上等號長達10年。

菊池的經紀公司曾發文要求留言板刪除相關貼文，但遭拒絕，理由竟是「沒有證據能證明他沒有涉案」。後來追查發現，這段謠言的始作俑者是來自一名退休刑警在「治安崩壞」一書中談到這起桶屍案時，影射「犯人之一後來以搞笑藝人身分出道」。讀者以少年犯的背景，拚湊出退休警所指的藝人。但這名刑警從未說明自己的消息來源。

被當作殺人犯的菊池精神出了狀況，工作也幾乎沒了。終於在10年後讓警方去追查散布謠言的人，日本警方也出來說明，菊池與該案無關。菊池還以自身被網路假消息糾纏的經驗出了一本書。

日本社會近年陸續開始探討假新聞、假消息的問題。在日本剛播畢的日劇「3年A班-從此刻起，大家都是我的人質」，劇情就是以校內運動明星疑似因網路流傳假影片被人排擠，跳樓自殺。令人玩味的是，男主角正是以另一段假影片釣出一位嫌犯。

專家發現，散布者可能是為了衝高個人網站流量換現金，接著是一般民眾缺乏對假訊息的判斷力而順手轉發。2016年4月熊本強震後，有人在推特上傳獅子走在大街上的照片，表示因為地震的關係，獅子從動物園逃出來了，被轉推2萬次以上。事後詢問轉發的人，很多人表示不記得有轉發消息，也有人說只是覺得有趣。後來這名發文的男子遭到以偽造業務妨害罪遭逮捕，最後緩起訴處分。

假消息散布，最常出現的是「災害謠言」。東京大學研究所情報學環總合防災情報研空中心副教授關谷直曾分析，災害謠言的特性是假訊息摻雜在正確訊息中，像是停水、停電、停話等容易造成民眾不安的訊息，很容易被廣為傳播。

去年日本北海道強震，立憲民主黨的官方推特引用該黨眾議員辦公室得到的訊息，指「淨水場的發電機故障，旭川市將有7成用戶會停水」，後來確認是謠言，致歉刪除了。又或是網路瘋傳北海道基地台的備用電池將耗盡，手機訊號只能再維持4個小時等。

殺人假新聞
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