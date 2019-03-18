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日媒：日將展開長程巡弋飛彈研發 與美共同開發新雷達

2019-03-18 08:17聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日媒報導，為了因應中國大陸海軍艦艇性能不斷提升，日本防衛省基本敲定將開始開發可安裝在戰鬥機上的長程巡弋飛彈，將空對艦飛彈射程延長到400公里以上。此外，美日兩國政府對共同研發搭載在美國海軍神盾艦的新型雷達，展開最終協調。

「共同社」獨家報導指出，日本政府去年底通過的新防衛計畫大綱中明記，為了應對可能對日本離島展開侵略攻擊的敵人，須要強化從其射程圈外便能展開反擊的能力。長程巡弋飛彈的開發，便是相應的措施。

為了因應中國大陸海軍艦艇的性能不斷提升，須要加強對中遏止能力，日本擬改良現有的空對艦飛彈，將射程延長到400公里以上。政府消息人士指出，防衛省將加速在預算案中編列相關預算，希望早日實用化。

「共同社」報導也指出，中俄正推進研發高超音速飛彈等新型武器，美日為與之相對抗，提高探測能力，加強作為美國飛彈防禦網核心的神盾艦的防禦能力。兩國政府已對共同研發搭載新型雷達展開最終協調。美日共同研發的「標準三型」防空飛彈 (SM3 BLOCK 2A)本月已完成，進入生產階段，預計新型雷達將成為下一個支柱項目。

美海軍神盾艦未來計劃搭載兩種雷達。監視高空預計在2020年搭載的最尖端彈道飛彈探測雷達AN/SPY-6，新型雷達計劃用於保護神盾艦自身的低空監視。現在用於低空監視的AN/SPQ-9B為旋轉雷達，因而有死角、探測延遲的缺點；新型雷達將面向四方固定，可進行持續性、全方位監視。

報導指出，美俄間中程飛彈條約（INF）即將失效，在美中俄之間飛彈研發競爭日益明顯的形勢下，除了彈道飛彈，能夠穿透現有防禦網的巡弋飛彈等的開發也成為重要任務。將來也可能考慮在日本海上自衛隊的宙斯盾艦上搭載新型雷達。

報導分析，此舉也可能引起輿論擔心美日安保領域推進一體化，將導致日本成為大國軍備競賽中的一部分。

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