「達文西密碼」場景 巴黎聖許畢斯教堂起火

2019-03-17 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



位於法國巴黎第六區的聖許畢斯（St. Sulpice）教堂，17日下午約2時30分突然起火。火災發生處為教堂內接近入口處，民眾趕緊逃出。消防隊已趕往滅火，已控制火勢，目前尚不知起火原因。