「達文西密碼」場景 巴黎聖許畢斯教堂起火

相關新聞
緩和北京疑慮 教廷國務卿：中國不應怕天主教會2019-03-17 22:16
印尼巴布亞省洪災釀58死 數千人無家可歸2019-03-17 20:01
熱帶氣旋橫掃非洲3國 釀150死2019-03-17 17:19
法國黃背心延燒 暴徒搶劫巴黎商家2019-03-17 16:54
「最危險澳籍IS分子」 饒舌歌手在土國被判7年半2019-03-17 16:19
印尼暴洪增至50死 搜救團隊續搜索受害者2019-03-17 15:35
泰國大選不在籍投票 選民不畏高溫大排長龍2019-03-17 15:11
警方動用催淚瓦斯 尼加拉瓜反對派示威不成2019-03-17 15:08
不容忍黃背心變調成犯罪溫床 法總統誓言整頓2019-03-17 11:22
憂遭竊聽 習近平訪義住宿要求遠離美國大使館2019-03-17 10:03
吃乾抹淨！中國在貝加爾湖設廠 惹怒百萬俄人被迫停建2019-03-17 09:37
黃背心暴力再現 香榭大道滿地碎玻璃飄焦臭2019-03-17 08:19
巴黎氣候遊行 4萬5000人抗議法國政府不作為2019-03-17 04:02
黃背心運動滿4個月示威再起 法警逮捕逾30人2019-03-16 23:46
法國黃背心運動死灰復燃 再度上演民警衝突2019-03-16 23:39
吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價2019-03-04 20:27
發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講2017-07-22 13:36
發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切2017-07-22 13:36
80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」2017-07-22 13:36
熱門文章
青少年蛋砸澳洲極右派參議員！ 慘遭參議員還手痛揍2019-03-17 08:33
男當15年米蟲爽中84億樂透 前妻不屑：再多錢也不復合2019-03-17 20:46
波音沒那麼神！ 飛安摔到跟50年前一樣糟2019-03-17 10:00
吃乾抹淨！中國在貝加爾湖設廠 惹怒百萬俄人被迫停建2019-03-17 09:37
找死別帶上我！韓牌被趕出大陸 日卻先急得跳腳...2019-03-17 11:00
為何川普美軍接力指控谷歌幫忙解放軍？美媒指因為這事2019-03-17 18:29
巴菲特依然只領10萬美元 接班人年薪是他的180倍2019-03-17 00:00
彭博資訊專欄／波音欠中國一個大人情2019-03-17 01:30
薪資停滯不前 澳洲超過100萬人身兼兩份工作2019-03-17 09:42
紐西蘭清真寺恐攻增至50死 被捕2嫌未涉案2019-03-17 06:18
為何150位經濟學博士走出象牙塔、加入亞馬遜？2019-03-17 00:06
紐西蘭槍擊恐為孤狼犯案 沒組織如何能造成重大死傷？2019-03-17 10:03
波音砸重金 升級737 MAX2019-03-17 00:18
真英雄！以刷卡機打跑槍手 沒有他死傷會更慘2019-03-17 16:16
脫歐肥皂劇 重傷英經濟2019-03-17 01:36
紐西蘭清真寺槍擊倖存者 還原勇敢對抗槍手過程2019-03-17 10:23
白人至上主義擴散蔓延 加深社會對立與不安2019-03-17 07:49
韓流持續發酵 南加州掀高雄旅遊熱2019-03-17 14:26
紐國槍擊案／2小鎮警察英勇過人 36分鐘迅速擒兇2019-03-17 16:35
華郵：澳洲為伊斯蘭恐懼症沃土 梅鐸旗下媒體推波助瀾2019-03-17 11:39
基督城槍擊主嫌訪土耳其誰接頭 艾爾段矢言詳查2019-03-16 23:50
費半衝六個月高點 晶片股利多2019-03-17 00:21
小鎮警察英勇過人 36分鐘逮捕紐西蘭槍擊案嫌犯2019-03-17 00:17
紐國屠殺案主嫌無悔意 出庭比出「白人至上」手勢2019-03-16 23:45
下載語音紀錄器資料 衣索比亞空難調查現進展2019-03-17 20:25
清真寺血案前9分鐘 凶嫌寄犯案宣言給紐西蘭總理2019-03-17 13:41
印尼暴洪增至50死 搜救團隊續搜索受害者2019-03-17 15:35
星期人物／沉默硬漢穆勒 查「通俄」無懼川普圍剿2019-03-16 23:45
熱帶氣旋橫掃非洲3國 釀150死2019-03-17 17:19
臉書：移除150萬支紐西蘭清真寺屠殺案影片2019-03-17 18:26
梅伊首相寶座難保 恐需下台換脫歐協議過關2019-03-17 00:04
憂遭竊聽 習近平訪義住宿要求遠離美國大使館2019-03-17 10:03
陸資在貝加爾湖建瓶裝水廠 百萬俄人怒吼2019-03-17 14:24
印尼紅毛猩猩遭空氣槍射74發 傷重大難不死2019-03-17 00:13
三大因素 美國經濟的「逆風」很快將轉「順風」2019-03-17 22:30
紐國屠殺案非恐攻？ 外媒：勿有成見2019-03-17 18:27
梅伊恐需下台 換英脫歐協議過關2019-03-17 15:58
紐約新地標 Vessel步步高陞2019-03-16 23:45
別變加州旅館式脫歐 梅伊籲議員：支持我的方案2019-03-17 09:43
法國黃背心運動死灰復燃 再度上演民警衝突2019-03-16 23:39
留言