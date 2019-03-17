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「達文西密碼」場景 巴黎聖許畢斯教堂起火

2019-03-17 22:43聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

位於法國巴黎第六區的聖許畢斯（St. Sulpice）教堂，17日下午約2時30分突然起火。火災發生處為教堂內接近入口處，民眾趕緊逃出。消防隊已趕往滅火，已控制火勢，目前尚不知起火原因。

聖許畢斯教堂建於13世紀，17世紀重建，教堂內的管風琴為歐洲最知名的樂器之一，此外日晷、壁畫及教堂外廣場的噴泉都是著名景點。這座天主教教堂因小說「達文西密碼」而聲名大噪，小說主人翁藍登教授到此尋訪玫瑰子午線。

巴黎消防隊獲報後，立即趕往聖許畢斯教堂滅火。（取自Instagram）
巴黎消防隊獲報後，立即趕往聖許畢斯教堂滅火。（取自Instagram）
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聖許畢斯教堂被指定為歷史古蹟。（法新社）
聖許畢斯教堂被指定為歷史古蹟。（法新社）
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教堂巴黎法國
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