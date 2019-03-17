印尼巴布亞省洪災釀58死 數千人無家可歸

2019-03-17 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



印尼巴布亞省連日豪雨造成洪災及引發土石流，印尼國家災害應變總署發言人蘇托波表示，至少已有58人死亡，包括3名兒童，數千人無家可歸，死亡人數恐將增加。