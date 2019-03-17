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印尼巴布亞省洪災釀58死 數千人無家可歸

2019-03-17 20:01聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

印尼巴布亞省連日豪雨造成洪災及引發土石流，印尼國家災害應變總署發言人蘇托波表示，至少已有58人死亡，包括3名兒童，數千人無家可歸，死亡人數恐將增加。

救難人員在巴布亞省首府查亞普拉持續挖出遺體，洪水沖毀當地道路和橋梁，使救援工作更困難。巴布亞省政府請求中央政府支援，並宣布當地進入兩周緊急狀態。超過300戶民宅受損，當局已疏散逾4000人至避難所。

大雨將巨石和樹木沖刷下山，堆積在一戶民宅旁，婦人和兒童站在較高處躲避洪水。 法新...
大雨將巨石和樹木沖刷下山，堆積在一戶民宅旁，婦人和兒童站在較高處躲避洪水。 法新社
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洪災侵襲印尼巴布亞省，泥流淹沒道路。 路透
洪災侵襲印尼巴布亞省，泥流淹沒道路。 路透
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印尼豪雨土石流
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