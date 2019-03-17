親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紐西蘭恐怖濫射
英脫歐案延後
波音737機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

未來一周天氣變化大！高溫30度再驟降10度

法國黃背心延燒 暴徒搶劫巴黎商家

2019-03-17 16:54台灣醒報 記者施養正╱台北報導

法國黃背心抗議行動持續延燒，搶劫並焚燒多家巴黎精品店及銀行。（photo by ...
法國黃背心抗議行動持續延燒，搶劫並焚燒多家巴黎精品店及銀行。（photo by 網路截圖）
分享

法國黃背心抗議運動再度延燒，暴徒們在17日搶劫、焚燒巴黎大街上的精品店。總統馬克宏強調，這些暴民正在用各種卑劣的手段摧毀國家，破壞、損毀各種事物，甚至出現謀殺的危機，他於17日宣布，不排除對抗議行動採取強硬手段。

暴民行搶、縱火

據美國《Yahoo新聞》報導，法國黃背心抗議運動至今已邁入第18週，近日更在巴黎多家精品店發生搶劫、縱火等暴力行為，總統馬克宏也因此臨時中斷滑雪行程，趕回巴黎掌管大局。

他說，這些暴民正在用破壞、甚至謀殺的行為損毀國家，而這些都是極為「卑劣」的手段。法國總理菲力普也痛斥，黃背心的抗議者已不再單純，他們已成為暴徒、縱火犯以及犯罪者，絕對不能輕易饒恕。

行為殃及無辜

《歐洲新聞》則指出，法國警方在抗議群眾「遊行」期間，投放催淚瓦斯，用強力水柱沖散暴民進行鎮壓，並逮捕將近240名抗議者。他們大多與精品店搶劫、縱火及損毀高級餐廳有關。報導中更提到，馬克洪也指示各部會首長，政府必須立即採取應對作為，避免類似情況再度發生。

當地媒體《The Local France》也補充，暴民們的縱火目標除了精品店外還有銀行，據當地消防中心表示，暴民於當地時間週六在巴黎某大樓的一樓銀行縱火，必須緊急疏散樓上9名住戶及2名消防員，其中更包括一位母親，帶著4名未成年子女，倉皇的從樓梯間逃生，她最小的孩子僅9歲。

法國內政部長卡斯特納則回應，目前掌握到的激進暴民約1500人，若加上被他們「滲透」的抗議者，總數則上看8000人，總統馬克宏也將針對此案件對民眾辦理論壇並召開政策公聽會。

【更多精采內容，詳見

縱火法國巴黎
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

印尼暴洪增至50死 搜救團隊續搜索受害者

2019-03-17 15:35

警方動用催淚瓦斯 尼加拉瓜反對派示威不成

2019-03-17 15:08

「最危險澳籍IS分子」 饒舌歌手在土國被判7年半

2019-03-17 16:19

泰國大選不在籍投票 選民不畏高溫大排長龍

2019-03-17 15:11

不容忍黃背心變調成犯罪溫床 法總統誓言整頓

2019-03-17 11:22

憂遭竊聽 習近平訪義住宿要求遠離美國大使館

2019-03-17 10:03

吃乾抹淨！中國在貝加爾湖設廠 惹怒百萬俄人被迫停建

2019-03-17 09:37

黃背心暴力再現 香榭大道滿地碎玻璃飄焦臭

2019-03-17 08:19

巴黎氣候遊行 4萬5000人抗議法國政府不作為

2019-03-17 04:02

黃背心運動滿4個月示威再起 法警逮捕逾30人

2019-03-16 23:46

法國黃背心運動死灰復燃 再度上演民警衝突

2019-03-16 23:39

教宗盼與習近平見面 上帝藏在細節中

2019-03-16 16:50

「貨車酒吧」讓法國小村重現些許活力

2019-03-16 13:39

稱氣候變遷比佛地魔可怕 全球學生同步抗議

2019-03-16 13:35

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

青少年蛋砸澳洲極右派參議員！ 慘遭參議員還手痛揍

2019-03-17 08:33

波音沒那麼神！ 飛安摔到跟50年前一樣糟

2019-03-17 10:00

吃乾抹淨！中國在貝加爾湖設廠 惹怒百萬俄人被迫停建

2019-03-17 09:37

找死別帶上我！韓牌被趕出大陸 日卻先急得跳腳...

2019-03-17 11:00

Model Y亮相特斯拉股價卻重挫 反映4大疑慮

2019-03-16 17:14

十年前投資波音1,000美元，現在可以拿到多少？

2019-03-16 22:13

巴菲特依然只領10萬美元 接班人年薪是他的180倍

2019-03-17 00:00

彭博資訊專欄／波音欠中國一個大人情

2019-03-17 01:30

紐西蘭清真寺恐攻增至50死 被捕2嫌未涉案

2019-03-17 06:18

為何150位經濟學博士走出象牙塔、加入亞馬遜？

2019-03-17 00:06

薪資停滯不前 澳洲超過100萬人身兼兩份工作

2019-03-17 09:42

基督城槍擊主嫌曾入境土耳其 可能策劃暗殺艾爾段

2019-03-16 21:15

波音砸重金 升級737 MAX

2019-03-17 00:18

川普發動貿易戰 美2018年GDP損失78億美元

2019-03-16 17:14

紐西蘭槍擊恐為孤狼犯案 沒組織如何能造成重大死傷？

2019-03-17 10:03

台灣起薪停滯不前 漂日求職年輕人勁增

2019-03-16 19:29

脫歐肥皂劇 重傷英經濟

2019-03-17 01:36

紐西蘭清真寺槍擊倖存者 還原勇敢對抗槍手過程

2019-03-17 10:23

華郵：澳洲為伊斯蘭恐懼症沃土 梅鐸旗下媒體推波助瀾

2019-03-17 11:39

基督城槍擊主嫌訪土耳其誰接頭 艾爾段矢言詳查

2019-03-16 23:50

白人至上主義擴散蔓延 加深社會對立與不安

2019-03-17 07:49

整治學府「向錢看」歪風 美議員擬頒布新法

2019-03-16 19:15

紐國屠殺案主嫌無悔意 出庭比出「白人至上」手勢

2019-03-16 23:45

小鎮警察英勇過人 36分鐘逮捕紐西蘭槍擊案嫌犯

2019-03-17 00:17

費半衝六個月高點 晶片股利多

2019-03-17 00:21

星期人物／沉默硬漢穆勒 查「通俄」無懼川普圍剿

2019-03-16 23:45

印尼紅毛猩猩遭空氣槍射74發 傷重大難不死

2019-03-17 00:13

梅伊首相寶座難保 恐需下台換脫歐協議過關

2019-03-17 00:04

印尼暴洪增至50死 搜救團隊續搜索受害者

2019-03-17 15:35

憂遭竊聽 習近平訪義住宿要求遠離美國大使館

2019-03-17 10:03

法國黃背心運動死灰復燃 再度上演民警衝突

2019-03-16 23:39

Fed本周開會 利率估不動

2019-03-17 00:19

清真寺血案前9分鐘 凶嫌寄犯案宣言給紐西蘭總理

2019-03-17 13:41

權利金能不能降一點？日便利店加盟業者難撐24小時營業

2019-03-16 19:21

巴黎氣候遊行 4萬5000人抗議法國政府不作為

2019-03-17 04:02

美韓自貿協定首宗爭端 美要求韓協商

2019-03-17 00:32

紐約新地標 Vessel步步高陞

2019-03-16 23:45

憂非洲豬瘟疫情 美查扣454噸中國走私豬肉

2019-03-16 23:01

真英雄！以刷卡機打跑槍手 沒有他死傷會更慘

2019-03-17 16:16

紐西蘭清真寺恐攻增至50死 家屬等待埋葬受害人

2019-03-17 08:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top