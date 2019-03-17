法國黃背心延燒 暴徒搶劫巴黎商家

2019-03-17 16:54 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



法國黃背心抗議行動持續延燒，搶劫並焚燒多家巴黎精品店及銀行。（photo by 網路截圖） 分享 facebook

法國黃背心抗議運動再度延燒，暴徒們在17日搶劫、焚燒巴黎大街上的精品店。總統馬克宏強調，這些暴民正在用各種卑劣的手段摧毀國家，破壞、損毀各種事物，甚至出現謀殺的危機，他於17日宣布，不排除對抗議行動採取強硬手段。

據美國《Yahoo新聞》報導，法國黃背心抗議運動至今已邁入第18週，近日更在巴黎多家精品店發生搶劫、縱火等暴力行為，總統馬克宏也因此臨時中斷滑雪行程，趕回巴黎掌管大局。

他說，這些暴民正在用破壞、甚至謀殺的行為損毀國家，而這些都是極為「卑劣」的手段。法國總理菲力普也痛斥，黃背心的抗議者已不再單純，他們已成為暴徒、縱火犯以及犯罪者，絕對不能輕易饒恕。

行為殃及無辜

《歐洲新聞》則指出，法國警方在抗議群眾「遊行」期間，投放催淚瓦斯，用強力水柱沖散暴民進行鎮壓，並逮捕將近240名抗議者。他們大多與精品店搶劫、縱火及損毀高級餐廳有關。報導中更提到，馬克洪也指示各部會首長，政府必須立即採取應對作為，避免類似情況再度發生。

當地媒體《The Local France》也補充，暴民們的縱火目標除了精品店外還有銀行，據當地消防中心表示，暴民於當地時間週六在巴黎某大樓的一樓銀行縱火，必須緊急疏散樓上9名住戶及2名消防員，其中更包括一位母親，帶著4名未成年子女，倉皇的從樓梯間逃生，她最小的孩子僅9歲。

法國內政部長卡斯特納則回應，目前掌握到的激進暴民約1500人，若加上被他們「滲透」的抗議者，總數則上看8000人，總統馬克宏也將針對此案件對民眾辦理論壇並召開政策公聽會。

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