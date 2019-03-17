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吃乾抹淨！中國在貝加爾湖設廠 惹怒百萬俄人被迫停建

2019-03-17 09:37聯合報 記者郭宣含╱即時報導

中國大陸在俄羅斯貝加爾湖資助興建瓶裝水廠的計畫引發當地民眾強烈反彈與俄國政府的壓力，越來越多在地民眾認為這是中國掠奪土地，俄羅斯當局15日停止興建這項爭議計畫。

伊爾庫茨克區（Irkutsk）居民批評，中國成立的AkvaSib公司計畫從2021年開始，每年從貝加爾湖抽取1.9億公升的水，當地居民認為該廠將抽光湖水，造成環境汙染。該議題過去一周引發俄羅斯全國關注，俄國總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）12日承諾將審查該廠計畫。

這座工廠由俄國AkvaSib公司從今年1月開始興建，但根據2017年伊爾庫茨克當局聲明，該公司由中國大慶市「貝加爾湖」公司資助2100萬美元（約台幣6.5億元）。

AkvaSib公司表示，設瓶裝水廠將為當地帶來150個工作機會，還能為當局帶來稅收；該廠不會造成環境破壞，而且建設之初並無人反對。地方當局先前宣稱，從全球最深湖泊貝加爾湖生產瓶裝水，這是一種取用西伯利亞自然資源的環保作法。

不過這項計畫引發超過100萬名民眾線上連署，連署書批評貝加爾湖湖水被運往中國，而且該廠阻礙地方民眾進入該湖區，還會對聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產造成破壞。

伊爾庫茨克媒體分析，民眾反對原因在於中國人拿走一切資源還留下垃圾，而且貝加爾湖受到侵犯。貝加爾湖附近開了許多非法飯店惹惱在地居民，因為當地居民不能在保護區蓋任何建築；中國觀光客在中國企業開的飯店和商店消費，當地民眾賺不到錢。這些累積效應引發民眾怒火，而且民眾已經厭倦政府無所作為。

民眾表達反彈後，伊爾庫茨克區地方機關15日在網站公告，經檢查發現該廠出現漏油和工業廢料，於是當地地方法院下令AquaSib公司停止從今年1月開始的設廠計畫，

中國大陸在俄羅斯貝加爾湖資助興建瓶裝水廠引發民怨，俄國當局調查後15日下令該廠停...
中國大陸在俄羅斯貝加爾湖資助興建瓶裝水廠引發民怨，俄國當局調查後15日下令該廠停建。路透
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