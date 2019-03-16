你挑戰的是拳擊手啊！陸生欲揍英男 反被撂倒在地命危

2019-03-16 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



英國每日郵報和澳洲9news報導，澳洲雪梨市寶活站（Burwood Station）11日深夜11時45分兩群人酒後爆發口角，29歲英國公民尼科爾（Bradley Nichol）被控對一名中國大陸留學生臉部揮了一拳，致使對方昏倒在地，中國生至12日尚未恢復意識。

警方11日晚上11時30分後接獲報案，有兩群人在寶活站吵架。警察幾分鐘後抵達把大約10名男子分開，但沒多久雙方又爆發新一波衝突。

一名目擊者表示，是被打昏的受害者返回現場開始第二波爭執。他是來自雪梨西南郊的墾思（Campsie）的中國留學生。

每日郵報報導，寶活警察普萊德（Ian Pryde）表示，中國留學生在爭吵中衝向尼科爾試圖攻擊。他說：「尼科爾被控攻擊受害者頭部，導致受害者倒地時撞到頭部，並失去意識。」他指出，這起隨機事件受到喝酒因素影響。

根據9news，據報尼科爾將中國留學生擊倒在地後離開現場。該名受害者隨後被送醫治療，到12日下午狀態穩定但仍危急。

尼科爾是一名拳擊手，他在事發一小時後與友人返回車站與警方談話，兩人隨後被捕並帶回警局。尼科爾的友人之後獲釋等待進一步詢問。