可口可樂首揭密 一年產生300萬噸塑膠包裝

2019-03-16 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



艾倫．麥克阿瑟（Ellen MacArthur）基金會14日公布的報告指出，可口可樂首次公開，該公司一年製造300萬噸的塑膠包裝，等於每一分鐘製造20萬隻塑膠瓶。

這份報告呼籲全球企業不要再隱瞞塑膠足跡。可口可樂提供塑膠用量數據給艾倫．麥克阿瑟基金會，該基金會旨在督促各大企業和政府來對抗塑膠汙染。

可口可樂過去多年一直拒絕揭露塑膠用量，如今可口可樂公開2017年塑膠包裝用量的數據。該公司未透露保特瓶生產規模，但如果把包裝足跡換算成500毫升的PET塑膠瓶（寶特瓶），等於一年產出1008億隻瓶子。

全球一年產出約5000億隻PET塑膠瓶，可口可樂一年製造的瓶子占全球五分之一以上。

有31個企業公告塑膠包裝量，藉此推動艾倫．麥克阿瑟基金會提倡的透明度，這些公司包括可口可樂、雀巢、美國食品加工公司瑪氏食品（Mars）和法國達能食品公司（Danone ）等。這31家企業一年共製造800噸的塑膠包裝。

150間企業簽署艾倫．麥克阿瑟基金會的全球承諾，致力減少塑膠汙染和創造塑膠循環經濟，但其中多數企業依舊不願公開塑膠包裝量，包括百事可樂、H&M、萊雅、沃爾瑪和馬莎百貨等。