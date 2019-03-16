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聯合國環境大會落幕 170國2030年前減少塑膠汙染

2019-03-16 09:52聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

為期五天的聯合國環境大會（UNEA）15日在肯亞首都奈洛比落幕，多達170個國家誓言在2030年前「大幅減少」塑膠用量。

全世界每年有八百萬噸塑膠流入海洋。主辦大會的聯合國環境規劃署（UNEP）在聲明中表示，大會商定一系列不具法律約束力的提案，包括國際海事組織海洋環境保護委員會減少船舶塑膠垃圾的行動計畫，以及加強管理塑膠垃圾汙染的數據等。

聲明中還提到，各國將對不可永續的塑膠製品和危害生態系統的問題採取措施，包括在2030年前大幅削減免洗塑膠製品。

會議開始前提出的各國政府部長聲明稿建議「2025年前逐步淘汰免洗塑膠產品」，卻遭到美國在內的部分國家強烈反對。聯合國大會主席基斯勒（Siim Kiisler）在投票前向記者說，「很難替所有成員國找到一個解決方案，環境正處於轉捩點，我們不需冗長文件，而是具體承諾」。

多個環保團體發聲明表示，「儘管大多數國家同意必須採取緊急、雄心勃勃的全球行動，以解決塑膠全生命周期的問題，涵蓋生產、使用和丟棄，但美國領導的少數國家阻止這項提案，並延誤談判」。

受塑膠汙染最嚴重的國家，包括菲律賓、馬來西亞和塞內加爾，皆反對決議遭到稀釋。

美國的大型石油公司將在未來十年投資數十億美元的石化產品，特別是頁岩氣。專家表示，埃克森美孚（Exxon Mobil）和殼牌化學（Shell Chemical）等公司共同建造的新設施，將使未來十年內的塑膠產量增加40%。全球目前每天製造三億噸塑膠垃圾。

國際環境法學中心成員阿茲雷（David Azoulay）譴責美國行為，他說，絕大數國家齊心協力，共同制定全球塑膠管理的未來願景，但美國在水力壓裂和石化產業的利益誘導下，破壞該願景的努力，實在令人沮喪。

全世界每年有八百萬噸塑膠流入海洋。歐新社
全世界每年有八百萬噸塑膠流入海洋。歐新社
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聯合國願景馬來西亞
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