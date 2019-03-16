「最危險澳籍IS」判刑七年半 律師：他去幫助人

2019-03-16 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



土耳其法庭15日判一名澳洲籍的恐怖組織伊斯蘭國（IS）民兵普拉卡什（Neil Prakash）有罪，並判刑七年六個月。

27歲的普拉卡什原本是來自墨爾本的饒舌歌手，他曾被喻為「最危險的澳洲籍IS恐怖分子」。2016年他在敘利亞邊界企圖用假證件入境土耳其時被捕。土耳其檢察官表示，普拉卡什2013年非法進入敘利亞加入IS。

他曾拍攝IS影片，也與澳洲多起攻擊陰謀有關，他也曾呼籲採取孤狼式攻擊攻擊對抗美國。

土耳其南部城市基利斯（Kilis）的刑事法庭15日宣讀判決書，認定普拉卡什加入IS並判處七年半刑期。不過，根據土耳其法律，他關兩年半便能釋放。由於上訴結果未定，法院拒絕釋放他。

普拉卡什並未親自參加庭審，但透過視訊參加流程。他指出：「我之前是達伊沙（Daesh）的一員，但現在已經不是了。」達伊沙是另一個稱呼IS的常見說法。

普拉卡什堅稱自己被迫拍攝IS影片和照片，拍攝這些影像違背他的意願。根據法庭文件，普拉卡什的律師表示，他的委託人到敘利亞學習伊斯蘭並幫助他人，從來無意援助恐怖組織。