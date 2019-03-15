親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紐西蘭恐怖濫射
英脫歐案延後
波音737機瘟
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

懶人包／「紐西蘭最黑暗的日子」 一次解析大屠殺濫射事件

日本悠仁王子小學畢業 將進入女校附中

2019-03-15 23:43聯合報 記者李京倫╱即時報導

日皇次子秋筱宮12歲長子悠仁15日出席御茶水女子大學附屬小學畢業典禮。他將於4月升入該大學附屬初中，這將是日本1945年之後，皇室成員首次選擇學習院之外的學校度過中學生活。

5月新日皇即位後，悠仁將成為其父、成為「皇嗣」的秋筱宮之後第二皇位繼承人。

悠仁在畢業紀念文集中留言說：「人生活在自然界中」。他回顧小學6年時光，包括透過探索野草和樹木的課程親近大自然，還有調查東京都市町村。他寫道：「透過在綠蔭很多、自然豐富的校園與其他年級同伴一起致力於各種課題並學習，有了新的發現和思考。」

據該小學介紹，約110名畢業生出席了畢業典禮。當被叫到「秋筱宮悠仁」的名字時，他大聲回答「到」後上台，接過畢業證書。秋筱宮夫婦在家長席注視。

典禮結束後，面對媒體「恭喜畢業」的聲音，悠仁面帶笑容致謝。

據宮內廳介紹，悠仁在小學5、6年級時作為飼養栽培委員，負責給花壇澆水及照顧兔子。升上6年級後，他在由各年級組成的小組活動中，和善對待1年級學生。悠仁還享受了運動會、林間學校、音樂會等活動的樂趣。在臨近畢業的3月上旬，他參加2天3夜的住宿學習，到訪長野縣蓼科高原，體驗了徒步雪山、製作土器及冰壺。

悠仁從該大學附屬幼兒園畢業後，2013年4月進入該大學附屬小學，這是戰後皇室子女首次進入學習院初等科以外的小學。悠仁在與父母商量後，選擇內部升學進入初中。

日本皇室成員一般從幼兒園到小學、中學、大學都在學習院就讀。學習院可說是日本的貴族學校。

御茶水女子大學附設幼稚園、小學、初中、高中，到初中為止是男女同校，高中開始是女校。

悠仁（中）15日由父母秋筱宮夫婦陪伴，出席御茶水女子大學附屬小學畢業典禮。（美聯...
悠仁（中）15日由父母秋筱宮夫婦陪伴，出席御茶水女子大學附屬小學畢業典禮。（美聯社）
分享

皇室幼兒園畢業典禮
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

報復中國 印媒：印度別再對台灣議題過度謹慎

2019-03-15 21:05

新加坡80萬人個資外洩 1年內第3起

2019-03-15 20:47

義媒：中國踩剎車 習近平與教宗會晤破局

2019-03-15 20:01

卡車傾倒有毒廢棄物 馬來西亞逾2千人不適

2019-03-15 19:58

北韓暗示停止非核化談 南韓爭取談判重啟

2019-03-15 18:53

泰大選前夕 塔信下周在港嫁女

2019-03-15 18:36

義大利與中國親近 法媒：使歐洲擔憂

2019-03-15 18:29

馬尼拉大缺水數百萬人受罪 有人只用7罐水洗澡

2019-03-15 18:28

全球學生串連 籲領導人對氣候變遷採取行動

2019-03-15 16:58

阿茲哈未列恐怖分子 安理會成員擬採抗中措施

2019-03-15 15:41

影／全球「氣候罷課」發起少女獲提名諾貝爾和平獎

2019-03-15 14:55

宿霧少女遭殘忍殺害 恢復死刑聲浪再起

2019-03-15 13:52

規模6.5地震 襲玻利維亞東南部

2019-03-15 13:52

北韓擬終止與美去核對話 金正恩將宣布下一步

2019-03-15 11:33

金正男案越籍女嫌未獲釋 段氏香父盼4月有奇蹟

2019-03-15 11:29

美軍將領：Google在中國工作讓解放軍受益

2019-03-15 09:05

美參議員指美對台軍售應常態化 以降低政治化

2019-03-15 09:02

美代理防長：中國南海擴張 威脅區域安全

2019-03-15 08:13

美國務院官員：陸排除台參與國際組織 傷害兩岸關係

2019-03-15 07:47

不滿暗挺恐攻首腦 印度網友串連抵制中國貨

2019-03-14 22:36

大馬拒放人 金正男案越南女嫌父喊話女兒別灰心

2019-03-14 22:32

金正男案越籍女嫌未獲釋 越南遺憾

2019-03-14 22:30

法國黃背心運動難解 成民粹勢力滋長沃土

2019-03-08 16:36

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

紐西蘭基督城濫射49死48傷 已拘捕3男1女嫌犯

2019-03-15 14:24

沉寂29年！紐西蘭恐怖濫射 槍手：太多目標沒時間瞄準

2019-03-15 12:36

凶嫌臉書直播清真寺內掃射畫面 紐西蘭基督城槍擊案至少6死

2019-03-15 11:41

412票贊成、202票反對 3月29日英國脫歐跳票

2019-03-15 06:09

10歲男童問怎麼開一家航空公司 澳航CEO暖回信

2019-03-15 10:44

別再阻止孩子吃鼻屎 美醫師：能增加免疫力

2019-03-15 13:42

紐西蘭基督城槍擊案傳至少6死 目擊者：到處都是死者

2019-03-15 10:48

懶人包／「紐西蘭最黑暗的日子」 一次解析大屠殺濫射事件

2019-03-15 21:44

紐西蘭槍響49死 日本留學生逃過一劫

2019-03-15 17:08

紐西蘭清真寺槍擊 傷亡攀升至49死

2019-03-15 16:47

北韓擬終止與美去核對話 金正恩將宣布下一步

2019-03-15 11:33

紐西蘭清真寺恐攻增至49死48傷 3分鐘懶人包看這裡

2019-03-15 16:23

航管對話曝光 衣航墜毀前震盪數百呎嚇壞機長

2019-03-15 13:01

衣航中方搜救3天 出土遺物讓網友哭了

2019-03-15 16:02

特斯拉Model Y售價3.9萬美元 2021年春才上市

2019-03-15 12:20

特斯拉跨界休旅Model Y：四款售價121-186萬元

2019-03-15 12:53

影／母抱嬰兒闖平交道 火車迎面撞上畫面曝光

2019-03-15 13:49

義媒：中國踩剎車 習近平與教宗會晤破局

2019-03-15 20:01

17歲女遭血腥殺害 臉被剝皮多處器官不見

2019-03-15 15:04

波音737 Max暫停交機 容納空間成了新問題

2019-03-15 10:21

影／紐西蘭「最黑暗一日」 倖存者：一直求好運能活下來

2019-03-15 16:08

學者：全球景氣快觸底了

2019-03-15 01:53

何時達成美中貿易協議？川普：未來3-4周會知道

2019-03-15 08:29

禁飛令害的 波音可能丟掉中國百億美元訂單

2019-03-15 11:13

臉書大當機 市值跌百億美元

2019-03-15 01:55

紐西蘭基督城清真寺傳槍擊 數人中彈

2019-03-15 09:55

油價走升 今年來大漲三成

2019-03-15 01:52

737 MAX事故 恐為日航空公司經營戰略蒙陰影

2019-03-15 12:17

台灣跟進停飛波音737 MAX

2019-03-14 23:58

提什麼都被否決 梅伊提延期脫歐終獲國會同意

2019-03-15 06:41

紐西蘭清真寺槍擊40死 總理悼國殤

2019-03-15 15:12

脫歐燙手山芋沒人接 梅伊「下不了台」

2019-03-15 00:02

澳總理：紐西蘭槍擊案1嫌是澳洲籍恐怖分子

2019-03-15 16:24

人類能罵F字 新石器時代才開始

2019-03-15 09:13

逃過死劫！男子遭人放箭攻擊 iPhone幫他擋箭救命

2019-03-15 18:34

報復中國 印媒：印度別再對台灣議題過度謹慎

2019-03-15 21:05

澳洲媒體播送槍手直播影片 紐西蘭警方忙刪除

2019-03-15 18:26

脫歐前景不明！英29日飛歐盟機票大砍剩413元

2019-03-15 10:12

美股結束三連漲 美中元首本月不會面 貿易協議前景存疑

2019-03-15 07:32

美國務院官員：陸排除台參與國際組織 傷害兩岸關係

2019-03-15 07:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top