日本悠仁王子小學畢業 將進入女校附中

2019-03-15 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



日皇次子秋筱宮12歲長子悠仁15日出席御茶水女子大學附屬小學畢業典禮。他將於4月升入該大學附屬初中，這將是日本1945年之後，皇室成員首次選擇學習院之外的學校度過中學生活。

5月新日皇即位後，悠仁將成為其父、成為「皇嗣」的秋筱宮之後第二皇位繼承人。

悠仁在畢業紀念文集中留言說：「人生活在自然界中」。他回顧小學6年時光，包括透過探索野草和樹木的課程親近大自然，還有調查東京都市町村。他寫道：「透過在綠蔭很多、自然豐富的校園與其他年級同伴一起致力於各種課題並學習，有了新的發現和思考。」

據該小學介紹，約110名畢業生出席了畢業典禮。當被叫到「秋筱宮悠仁」的名字時，他大聲回答「到」後上台，接過畢業證書。秋筱宮夫婦在家長席注視。

典禮結束後，面對媒體「恭喜畢業」的聲音，悠仁面帶笑容致謝。

據宮內廳介紹，悠仁在小學5、6年級時作為飼養栽培委員，負責給花壇澆水及照顧兔子。升上6年級後，他在由各年級組成的小組活動中，和善對待1年級學生。悠仁還享受了運動會、林間學校、音樂會等活動的樂趣。在臨近畢業的3月上旬，他參加2天3夜的住宿學習，到訪長野縣蓼科高原，體驗了徒步雪山、製作土器及冰壺。

悠仁從該大學附屬幼兒園畢業後，2013年4月進入該大學附屬小學，這是戰後皇室子女首次進入學習院初等科以外的小學。悠仁在與父母商量後，選擇內部升學進入初中。

日本皇室成員一般從幼兒園到小學、中學、大學都在學習院就讀。學習院可說是日本的貴族學校。