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梅伊得時機之助可能逆轉勝 智取英脫批評者

2019-03-15 17:40經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

本月來英國政府擔綱的英脫（Brexit）大戲演得荒腔走板，不少人預言首相梅伊的位子岌岌不保，而英國無協議脫歐的風險大增。

安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed A. El-Erian）則認為，梅伊到頭來可能成為最後的贏家，靠抓住時機智取國內外敵手，包括國內反脫歐派議員以及歐盟內部的批評者。

伊爾艾朗15日在彭博資訊專欄撰文指出，梅伊政府之前使出緩兵之計，一再反覆與布魯塞爾當局協商，要求對方更多讓步並爭取更多時間。但布魯塞爾漸進式的讓步幅度太小，不足以讓梅伊脫歐提案在英國國會獲得足夠議員支持，以至於梅伊的協議兩度在國會遭到封殺。

然而，現在時機似乎站在梅伊這邊。隨著兩個重要期限逼近，談判優劣勢已起了微妙的轉變。

其一是原訂3月28日的英國脫歐期限，眼看大限將至，英國下議院14日終於通過梅伊要求延後脫歐期限的動議。然而，脫歐日期拖得愈長，相關代價與風險與日俱增。

另一個日期帶來更大的壓力，就是預定5月23日至26日舉行的歐洲議會選舉。歐盟執委會主席容克爾已表明，英國必須在選前脫歐，否則依法必須選出自己的歐盟議員。這是英國和歐盟都不願見到的結果，勢必加重對英、歐壓力，迫使雙方加快腳步釐清問題並合作敲定可行的英脫協議。

梅伊的提案若能再加入歐盟更進一步的讓步，雖不是最好、卻是較佳的解決辦法。布魯塞爾也只能接受，擔心英國無協議脫歐造成的傷害會更大。

伊爾艾朗預期，接下來英脫大戲有可能照著以下腳本演出：梅伊政府獲國會同意短暫延後3月28日的期限，獲布魯塞爾接受，為進一步的讓步協商鋪路，接下來英國國會將考慮修改後的協議，在一陣喧囂擾攘之後，終於趕在歐洲議會選舉之前通過協議，免得英國得參與這場選舉。

英脫期限長也有可能延到更晚，但這將大幅強化英國「留歐派」聲勢，包括要求推動二次脫歐公投的人士，對脫歐派構成實質的威脅。因此，脫歐派最好的選項是做政治妥協，支持梅伊的軟脫歐提案。

這將給梅伊政府帶來最後的勝利。忍辱負重的梅伊數月來飽受領導無方的批評，但最後靠時間壓力逼得英國和歐盟的批評者不得不讓步、就範。

評論家認為，英國首相梅伊掌握關鍵時機，可能在脫歐角力中逆轉勝。美聯社
評論家認為，英國首相梅伊掌握關鍵時機，可能在脫歐角力中逆轉勝。美聯社
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梅伊脫歐英國
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