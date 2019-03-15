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泰大選前夕 塔信下周在港嫁女

2019-03-15 18:36世界日報 香港新聞組／15日電

泰國前總理幼女下周在港成婚，塔信、盈拉先抵港打卡。 世界日報記者鍾祖豪／攝影豪
泰國前總理幼女下周在港成婚，塔信、盈拉先抵港打卡。 世界日報記者鍾祖豪／攝影豪
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流亡海外的泰國前總理塔信和盈拉兄妹，與香港的關係千絲萬縷，兩人除了常出入香港，在香港開公司或買豪宅外，塔信的幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）下周五（22日）舉行婚禮，與機師男友彼多（Pidok Sooksawas）結婚。婚禮會在尖沙咀瑰麗酒店舉行，屆時塔信、盈拉都會出席。

值得注意的是，婚禮日期敏感，恰是泰國現屆軍政府政變上台後，五年來首次大選的前兩天，相信部分泰國政界人士和議員候選人都會到香港。

香港01報導，貝東丹是塔信的幼女，亦是泰國地產商SC資產的最大股東，她的未來丈夫彼多是航空公司的機師。貝東丹經常在社交網站上大秀恩愛，發出與彼多的多張合照。

婚禮的請帖，早於上月就在傳媒流傳，請帖以塔信及前妻、彼多的媽媽名義發出，印有泰文和英文。盈拉13日也在社交網站上載與塔信及其長女在香港的合照，相信塔信家人應該已抵香港準備婚禮。

報導指出，塔信2001至2006年擔任泰國總理，因政變而流亡海外；他的妹妹盈拉2011至2014年擔任泰國總理，同樣因政變於2017年流亡海外。

塔信幼女婚禮的日期，是泰國現屆軍政府2014年上台後的首次大選，有親塔信人士參選總理和議員。而親塔信政黨泰護國黨，更一度提名烏汶叻公主參選總理，最終被裁定違憲，泰護國黨更遭解散。

據報導，婚禮場地瑰麗酒店17日新開幕，位於尖沙咀梳士巴利道，位處前新世界中心大廈中的43層，提供413間客房。據悉，塔信女兒大婚當日及翌日，均不開放預訂。

泰國前總理幼女下周在港成婚，塔信、盈拉先抵港打卡。 世界日報記者鍾祖豪／攝影
泰國前總理幼女下周在港成婚，塔信、盈拉先抵港打卡。 世界日報記者鍾祖豪／攝影
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香港婚禮泰國
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