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影／全球「氣候罷課」發起少女獲提名諾貝爾和平獎

2019-03-15 14:55聯合報 記者張君堯╱即時報導

來自全球105個國家、1659間學校的學生15日發動大罷課，要求「大人」採取實際行動以因應氣候變遷，領導這波行動的是一位年僅16歲的瑞典女學生桑柏格（Greta Thunberg），《美聯社》報導，3名挪威議員已將她提名為諾貝爾和平獎候選人，他們認為桑柏格發起了一項非常重要的運動。

去年8月開始，桑柏格每周五會前往瑞典國會前舉標語抗議，要求政府為防止氣候變遷惡化採取具體行動。一開始她也沒預料自己的行動會影響整個世界，直到英國、德國以及其他歐洲國家慢慢開始有學生自發性加入桑柏格的行動。

「我不認為我發起了一個活動，我覺得我只是在越來越多人開始意識到自己周圍的狀況時地踏出第一步，然後向人們展示可以為自己發聲的方法。」桑柏格受訪時說道：「這個行動成為我生命很大的一部分，未來我將繼續在每個星期五罷課，一直到瑞典政府符合巴黎協議。但這可能需要好幾年的時間，我只需要保持耐心和堅持下去。」

這項行動也收到了成效，上個月歐盟承諾，在未來十年內將編列數十億美元的預算來解決氣候變遷造成的問題。

對於美國總統川普（Donald Trump）對氣候變遷議題的輕視時，桑柏格也說：「他不會有空來這裡的，但如果他在的話我會跟他說，以後他會被視為人類歷史上最糟糕的反派。」

3月15日全球學生發動大罷課，要求「大人」為氣候變遷採取實際行動，領導這波運動的...
3月15日全球學生發動大罷課，要求「大人」為氣候變遷採取實際行動，領導這波運動的16歲瑞典女學生桑柏格（Greta Thunberg）獲提名諾貝爾和平獎。路透
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氣候變遷瑞典挪威諾貝爾諾貝爾獎
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