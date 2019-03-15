北韓稱金正恩重新考慮是否繼續暫停試射飛彈和核試

2019-03-15 13:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



北韓副外相崔善姬表示，金正恩不久將決定是否繼續與美國保持對話及繼續暫停飛彈試射和核武試驗。

據俄羅斯TASS社報導，崔善姬在平壤舉行的外交官和外國媒體會議上表示，美國在河內峰會上錯失了一次絕佳機會。