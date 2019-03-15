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紐西蘭基督城濫射傳至少40死20傷 已拘捕3男1女嫌犯

北韓稱金正恩重新考慮是否繼續暫停試射飛彈和核試

2019-03-15 13:19經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

北韓副外相崔善姬表示，金正恩不久將決定是否繼續與美國保持對話及繼續暫停飛彈試射和核武試驗。

俄羅斯TASS社報導，崔善姬在平壤舉行的外交官和外國媒體會議上表示，美國在河內峰會上錯失了一次絕佳機會。

崔善姬表示，除非美國採取與北韓所做的改變（如北韓將飛彈試射和核試暫停15個月）相稱的措施，並改變其「政治盤算」，否則北韓無意妥協或繼續談判。

北韓副外相崔善姬。美聯社
北韓副外相崔善姬。美聯社
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