沉寂29年！紐西蘭恐怖濫射 槍手：太多目標沒時間瞄準

2019-03-15 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



紐西蘭基督城中心兩處清真寺15日下午發生濫射事件，造成多人傷亡。歐新社 分享 facebook 紐西蘭基督城中心兩處清真寺15日下午遭槍手進入開槍，造成多人傷亡。警方在清真寺附近攔截一輛汽車，車內藏有爆裂物。

目前有四名嫌犯已被拘捕，但警方表示可能還有在逃嫌犯；警方呼籲民眾待在家不要出門，並力勸民眾今天不要到清真寺。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示：「這是紐西蘭最黑暗的日子。」她稱這起攻擊是「前所未見的暴力行動」。

基督城的學校和公共場所關閉，附近氣候變遷抗議活動人士也被緊急疏散。

阿爾登談到兇手動機，她指出受害者可能包含難民與移民，但她強調這些受害者也是紐西蘭的一員。

紐約時報報導，槍擊發生前，一名疑似槍手的人公開在推特和討論版8chan分享連結，該連結似乎是兇手的臉書頁面，他表示很快將直播一場攻擊。影片中，兇手一進入清真寺便無差別掃射，途中甚至多次停下來重新裝彈。17分鐘的影片最後是兇手駕車快速離開。警方呼籲民眾不要分享該連結，並表示會盡快移除該影片。

兇手一度在影片中表示：「甚至沒時間瞄準，這裡有太多目標了。」

該名男子在臉書上登錄的名字為塔蘭（Brenton Tarrant），是一名28歲的白人，他自稱有反伊斯蘭、反移民的動機。

警方預計於當地時間下午5時30分發表記者會。

紐約時報報導，紐西蘭自1990年起，未發生大規模濫射案件，當年一名男子與鄰居起口角後射殺13人。該次射殺案使紐西蘭制定更嚴格的槍枝法，包括限制軍用的半自動武器。

紐西蘭持槍需持有證照，程序包括過濾有無犯罪前科與心理健康評估、講習等。紐西蘭謀殺案很罕見，槍枝死亡案件更是稀少。