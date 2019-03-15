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紐西蘭基督城2清真寺發生槍擊 已1嫌被捕

2019-03-15 12:04聯合報 記者馮克芸╱即時報導

紐西蘭警方說，基督城有2座清真寺發生槍擊案，而不是先前傳出的1座清真寺，目前已有一名嫌犯在押，且有一輛載有爆裂物的車輛在附近被警方攔截。但槍擊情況仍在持續中。警方將在當地時間下午5點（台灣時間12:00）對媒體發表談話。

紐國總理阿爾登（Jacinda Ardern）對全國證實，警方仍在緝捕其他涉案者。她說她尚無法證實案情細節，但「這將是紐西蘭最黑暗的一天」。

目前基督城所有學校和公共建築都關閉。

紐西蘭基督城市中心2座清真寺15日發生大規模槍擊案，圖為救護人員在一家醫院運送傷...
紐西蘭基督城市中心2座清真寺15日發生大規模槍擊案，圖為救護人員在一家醫院運送傷者。路透
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紐西蘭槍擊清真寺
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