紐西蘭基督城2清真寺發生槍擊 已1嫌被捕

2019-03-15 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



紐西蘭警方說，基督城有2座清真寺發生槍擊案，而不是先前傳出的1座清真寺，目前已有一名嫌犯在押，且有一輛載有爆裂物的車輛在附近被警方攔截。但槍擊情況仍在持續中。警方將在當地時間下午5點（台灣時間12:00）對媒體發表談話。

紐國總理阿爾登（Jacinda Ardern）對全國證實，警方仍在緝捕其他涉案者。她說她尚無法證實案情細節，但「這將是紐西蘭最黑暗的一天」。