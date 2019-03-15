北韓擬終止與美去核對話 金正恩將宣布下一步

2019-03-15 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



韓聯社引述俄羅斯塔斯社（TASS）報導，塔斯社引述一名在平壤的北韓高層外交官，指北韓考慮終止與美國去核化對談。

塔斯社15日報導，北韓外務省副相崔善姬在平壤開記者會告訴記者：「我們無意屈服於美國（在河內高峰會提出）的要求，我們也不願意繼續進行這樣的協商。」