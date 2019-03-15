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紐西蘭基督城槍擊案傳至少6死 目擊者：到處都是死者

2019-03-15 10:48聯合報 記者郭宣含╱即時報導

紐西蘭基督城市中心一座清真寺15日發生大規模槍擊案，圖為警方協助傷者進入救護車。...
紐西蘭基督城市中心一座清真寺15日發生大規模槍擊案，圖為警方協助傷者進入救護車。美聯社
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紐西蘭基督城當地今天下午1時40分發生槍擊案，至少一名槍手持自動步槍闖入努爾清真寺（Al Noor Mosque）掃射，有目擊者表示聽到上百聲槍響，衛報報導，傳已至少六人死亡，警方仍在查證死傷人數。

紐西蘭先驅報報導，清真寺內的槍手可能超過一人。據報林伍德（Linwood）另一處清真寺出現另一名槍手。

目前基督城多處封鎖，警方要求民眾待在室內，警方表示仍有一名槍手仍在活動，尚未繳械。

衛報指出，有報導說，發生槍擊案的清真寺在事發當時有數百人在現場。

英國每日郵報報導，事發當時，清真寺內有一群孟加拉板球隊。槍手走進擁擠的清真寺內，朝著眾人開槍10-15分鐘。清真寺內的目擊者表示：「到處都是屍體。」

一名目擊者說，案發後他赤腳逃到街上。穆斯林進入清真寺前要脫鞋子。另有目擊者說，在這場大規模槍擊案中，許多人遭射殺。

還有目擊者表示，槍手是白人金頭髮，戴頭盔，身穿防彈背心。

目擊者Len Peneha說，他看到一名穿著黑衣的男子進入努爾清真寺，然後聽到數十聲槍響，接著人們驚恐奔出清真寺。他還說，在緊急救援人員到達前，槍手就逃了，「我看見到處都是死者」。

有目擊者表示看到15人被開槍，中槍者包括孩童。據報已有超過30人被送往基督城醫院急診。

清真寺槍擊紐西蘭
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