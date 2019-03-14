美發年度人權報告 批港府干預自由

2019-03-14 20:04 台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導



中、美因貿易戰關係尚未解凍，港府近日動作頻頻，包括提出修例讓中港移交逃犯隨時成真，因而令美方憂心，甚至指名批評港方，美國國務院14日再發表年度人權報告，當中提及多宗人權大事，狠批中國和特區政府聯手限制港人表達不同政見的聲音，干預香港言論學術自由。

美國國務院每年都會向國會提交《全球人權報告》，闡述2018年各國人權狀況，近年香港在有關報告中所佔篇幅愈來愈多，而在14日發表的最新一份報告中，美方就以七大章節來描述香港人權現況，當中包括「尊重個人」、「尊重公民權」、「參政自由」、「政府廉政及透明度」等。

爭議事件頻傳

香港在2018年發生多宗引來國際關注的人權大事，包括年初提倡民主自決的政黨香港眾志之代表，被拒絕參與立法會選舉；特區政府譴責港大法律系副教授戴耀廷在台灣演說時，提出香港可考慮成立獨立國家的言論等等。

美方在《全球人權報告》中的「尊重個人」部分，就以中國商人肖建華及銅鑼灣書店母公司股東桂民海作例，指出類似事件，反映了中國政府採取違反香港法治及自治權的方式行動，令港人的人身自由受侵犯。

打壓港獨聲音

至於「尊重公民權」方面，港府取締香港民族黨、就《國歌法》立法，以及公開譴責戴耀廷教授的港獨言論，反映港府及中共在打壓人們表達不同政見的權利和學術自由。而在「參政自由」與「政府廉政及透明度」，人權報告提及連串拒絕公民參選事件及取消議員資格事件，批評現時《基本法》限制港人透過公平選舉改變政府的權力；而前香港特首曾蔭權涉貪案，反映香港有官員涉貪事件發生，但香港仍被視作相對廉潔政府。

港府14日下午就回應有關報告，一如所料批評外國政府不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務，並稱自回歸以來，香港特別行政區一直嚴格按照《基本法》的規定實行「港人治港」自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實，而人權和自由在香港受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他相關法例的充分保障，香港特區政府必定全力維護。

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