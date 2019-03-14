日本恐為二戰徵用工爭議對韓實施經濟制裁 供應鏈好挫

2019-03-14 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



日韓兩國世仇近來為了南韓對二次大戰期間日本企業強徵勞工的賠償判決又起糾紛，日本政府甚至揚言可能對韓國實施經濟制裁，引發南韓國內和仰賴兩國間跨國供應鏈的公司十分焦慮。

日經新聞報導，南韓外交部13日表示，東北亞事務局長金容吉將與日本外務省亞太事務局長金杉憲治14日在首爾會面，討論這項議題，當中將有可能討論到日前日本財務大臣麻生太郎所揚言的經濟制裁。

麻生11日在接受議會質詢時提到，日本可能會對南韓採取「多種報復措施，不僅只是關稅，也包括禁止匯款和核發簽證」。

麻生的發言反映出日方對南韓法院先前的判決有多挫折。南韓法院判決要求三菱重工和新日鐵住金兩公司必須賠償二戰期間被強徵的南韓勞工。一間法院已批准扣押新日鐵住金的南韓資產，原告也已對三菱重工提出類似要求。

禁止跨國匯款將可能對同時在日韓兩國間做生意的企業造成嚴重問題。停發簽證則可能使訪日南韓遊客的人數下滑，去年遊日的南韓觀光客共有753萬人，這些遊客消費所帶來的經濟利益將可能因此消滅。

南韓媒體表示，日本的另一項提案則是，限制戰略物資對韓出口，例如在半導體製造上不可或缺的氫氟酸。一名南韓政府高官13日表示：「我們並未收到日本會採取經濟報復手段的通知，但我們正在做好萬全準備。」

雖然一名熟悉日韓外交的消息人士認為，「日本可能不會真的走到那一步」，但這種可能性仍讓企業感到不安。

南韓方面對這項議題的處理並不感到急迫，部分原因在於日本在南韓產品出口上的重要性已日益降低。日本2018年為南韓第五大出口目的地，相較2000年高居第二名。

不過，三星電子、SK海力士等南韓龍頭企業，仍舊十分仰賴從日本進口的零件和原物料。南韓去年對日本的貿易逆差為240億美元，是所有國家中金額最大的。

至於對日本企業來說，南韓經常是一塊有利可圖的市場。據日本貿易振興機構去年底調查，在所有進軍其他亞太地區國家的日本企業中，進軍韓國的企業認為去年有賺錢的比率為85%，高居第一，相較進軍中國的72%和泰國的67%。