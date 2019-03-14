徵用工訴訟問題 日韓局長級會談無共識

2019-03-14 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



針對徵用工訴訟問題，日本外務省亞洲大洋洲局長金杉憲治與南韓外交部東北亞局局長金容吉今日在首爾會談，未能達成共識。

日方要求南韓政府提出避免被告日企蒙受損失的因應對策，並再度要求舉行政府間磋商，南韓方面僅不斷重複都在研議中，日本媒體形容會談在「平行線」的情況下結束。

共同社指出，日本政府將一改被動等待態度，根據日韓請求權協定，進入紛争解決下一個階段，要求召開包含第三國委員在內的仲裁委員會。

同時，訴訟案原告方、徵用工也站前行動。律師透露計畫向聯合國人權事務高級專員辦事處寄送遺屬書信等，尋求國際支持，還考慮直接訪問瑞士日內瓦的總部。據分析，此舉目的是在日本企業不同意支付賠償金的情況下，向國際社會顯示這是人權問題，進一步對 日本企業施加壓力。

南韓最高法院針對日本殖民時期強制徵用南韓勞工等訴訟，去年底起先後判決日本企業新日鐵住金（原新日本製鐵）、三菱重工須做出賠償。日本政府主張徵用工補償問題在1965年「日韓請求權協定」已獲最終完全的解決，一再督促南韓政府進行處置，但未獲得南韓政府回應。

由於兩社在韓資產已遭扣押，且新日鐵住金遭扣押資產可能近期將被申請變賣。三菱重工案原告方也在研議扣押其歐洲資產。

日本政府警告稱若企業受到實際損失將採取對抗措施，停止匯款、停發簽證被列為評估項目；南韓則回應，將準備對此採取相應的報復性措施，日韓關係恐進一步惡化。